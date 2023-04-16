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новости

Война Четыреста семнадцатый день. Онлайн «Медузы»

Прямой эфир

«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 15 апреля читайте здесь.

Карта боев от «Медузы»

Красными точками показаны последние события, серыми — более ранние. Черным обозначена приблизительная линия соприкосновения на дату обновления; красные и голубые площади обозначают области, занятые (с начала сентября) российскими и украинскими силами — если на них нажать, появится дополнительная информация. Справа открывается панель, через которую доступен поиск по описанию события. Воздушные удары отмечены особой иконкой, наземные операции — точками. Чтобы получить ссылку на источник, нажмите на точку на карте. Если что-то не работает — попробуйте открыть карту в браузере по ссылке или воспользуйтесь таблицей ниже.

Венгрия вслед за Польшей вводит запрет на импорт украинской сельхозпродукции, чтобы защитить своих фермеров. Об этом, сообщает 24.hu, объявио министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь.

Ранее

Здравствуйте! Мы начинаем трансляцию, в которой будем следить за всеми важными событиями, связанными с войной в Украине. Спасибо, что вы с нами!