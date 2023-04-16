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Война Четыреста семнадцатый день. Онлайн «Медузы»
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«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 15 апреля читайте здесь.
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Венгрия вслед за Польшей вводит запрет на импорт украинской сельхозпродукции, чтобы защитить своих фермеров. Об этом, сообщает 24.hu, объявио министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь.
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