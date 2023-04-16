Министр обороны Украины заявил, что потери украинских войск «меньше, чем количество погибших при землетрясении в Турции» 

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что потери украинских войск меньше числа погибших от землетрясения в Турции. Об этом он сказал в интервью испанскому изданию La Razon.

«Я не могу назвать вам цифры, но уверяю вас, что общее число меньше, чем количество погибших в результате землетрясения в Турции», — сказал Резников.

Он добавил, что погибших среди украинских военнослужащих «критически меньше», чем российских.

В начале марта турецкие власти сообщали, что число погибших в результате землетрясения составило 45 968 человек.

Агентство Reuters со ссылкой на один из документов американской разведки, полученных в результате недавней утечки, писало, что Украина потеряла от 124,5 тысячи до 131 тысячи человек, из которых от 15,5 тысячи до 17,5 тысячи убитыми. Согласно этому документу, Россия потеряла от 189,5 тысячи до 223 тысяч человек, из которых убитыми — 35,5-43 тысячи.

Украина не разглашает данные о потерях среди военных.