В станице Бакинской находится самое массовое из известных захоронений наемников ЧВК Вагнера. Местные власти выступили против новых похорон Несмотря на запрет церемония состоялась

На в станице Бакинской неподалеку от города-курорта Горячий Ключ Краснодарского края прошли похороны бойцов , несмотря на то, что местные власти выступали против этого. Видеозаписи с похорон опубликовал телеграм-канал «Горячий Ключ News», который утверждает, что на церемонию пришли «сотни» местных жителей и приезжих.

В свою очередь другой телеграм-канал Grey zone, связанный с наемниками, утверждает, что в результате «общественного резонанса» местная администрация якобы разрешила вагнеровцам провести похороны. Чиновники ситуацию не комментировали.

На похоронах также включили обращение основателя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина. «Спасибо тем, кто пришел, и тем, кто поддерживал нас вчера. Мы заставили этих подонков, спрятавшихся у себя в кабинетах, не препятствовать нам в этом [в захоронении убитых]», — заявил бизнесмен.

18 марта Пригожин заявил, что администрация Горячего Ключа запретила военной компании хоронить вагнеровцев на кладбище в станице Бакинская. Он также анонсировал, что похороны все равно состоятся утром 19 марта.

В свою очередь глава Горячего Ключа Сергей Белопольский написал в своем телеграм-канале, что «с уважением» относится к бойцам ЧВК Вагнера, но делать город-курорт местом для массового захоронения неправильно. Он также сослался на «мнение общественности» по этому вопросу.

«Я уверен, что в крае достаточно муниципальных образований, которые не являются городами-курортами, для захоронения с созданием соответствующих мемориалов», — заявил Белопольский.

В тот же день пресс-служба Пригожина опубликовала запись разговора представителя ЧВК Вагнера, , с главой Горячего Ключа. Во время звонка сотрудник частной военной компании говорит, что всего власти города выделили для захоронения наемников 780 мест на кладбище в Бакинской. На момент беседы, по его словам, уже были заняты около 500. Затем представитель ЧВК интересуется, где ему похоронить еще восемь тел погибших на фоне запрета администрации.

По словам его собеседника, губернатор региона Вениамин Кондратьев распорядился, чтобы все вопросы с ЧВК Вагнера решали с ним непосредственно. При этом он обещает договориться с начальником.

Кроме того, представители Пригожина опубликовали обращение бизнесмена к спикеру Госдумы Вячеславу Володину с жалобами на российских чиновников, которые запрещали захоронение бойцов военной группировки. В письме к депутату основатель ЧВК Вагнера попросил включить в Уголовный кодекс статью, подразумевающую ответственность для чиновников, «отказывающих в законном праве на захоронение для добровольцев», погибших на войне в Украине.

В другом обращении к генпрокурору Игорю Краснову бизнесмен потребовал привлечь Белопольского к ответственности по статьям о «дискредитации» и превышении полномочий.

Накануне похорон телеграм-канале «Разгрузка Вагнера», связанном с ЧВК, появились ролики с угрозами в адрес чиновников Горячего Ключа. «Дождетесь, твари, что нам придется прийти и разобраться с вами, потому что вы, суки, несете вреда больше, чем украинская армия, чем нацисты, потому что вы и есть нацисты, ****** администрация Горячего Ключа», — заявил в видео один из наемников.

Еще один близкий к вагнеровцам телеграм-канал «Оркестр Вагнера» сообщил, что представителя ЧВК вызвали на допрос к прокурору Горячего Ключа по факту незаконного захоронения. Официального подтверждения этой информации нет. Пригожин и его пресс-служба это сообщение тоже не комментировали.