«Спасите тех, кого еще можно спасти». Родственницы брошенных на штурм без подготовки иркутских мобилизованных записали обращение к Путину

Жены и сестры мобилизованных из Иркутской области, отправленных в Донецкую область, записали новое обращение к президенту РФ.

На видео, которое опубликовал телеграм-канал «Осторожно, новости», родственницы мобилизованных говорят, что их мужья и братья, приписанные к 1439-му полку, были отправлены на штурм, хотя им обещали этого не делать, и попали в окружение.

По словам записавших обращение, им несколько дней не было ничего известно о родных, но потом мобилизованные смогли выйти на связь и рассказали, что попали в окружение и находятся под постоянным обстрелом, без воды и продовольствия. Командование, говорят родственницы мобилизованных, «запрещает покидать позиции и игнорирует просьбы о силовой поддержке».

«Уже есть раненые и погибшие, которых даже нет возможности забрать с поля боя! Спасите тех, кого еще можно спасти», — говорят записавшие обращение. Они просят Путина посодействовать в направлении к мобилизованным дополнительных сил или в эвакуации.

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Известно о как минимум трех обращениях к президенту РФ, которые записали сами иркутские мобилизованные из 1439 мотострелкового полка. Они, в частности, заявили, что их незаконно передали в подчинение первой Славянской бригаде самопровозглашенной ДНР, где из них сформировали штурмовые подразделения и отправляют «на убой». 1 марта мобилизованные и их родственники сообщили, что вместо обещанного перевода в тероборону военных все-таки отправили на штурм. 3 марта «Сибирь.Реалии» со ссылкой на одну из родственниц иркутских мобилизованных сообщили, что якобы «весь полк практически уничтожен». Однако данные из других источников такие потери в начале марта среди мобилизованных из Иркутской области не подтверждали.