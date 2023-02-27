Иркутские мобилизованные в третий раз обратились к Путину с жалобой, что командиры отправляют их на штурм без подготовки

Иркутские мобилизованные в третий раз обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой вернуть их из штурмовых подразделений в тероборону. Текст обращения изданию «Люди Байкала» передали жены мобилизованных. Копию документа женщины отправили в Главную военную прокуратуру.

Авторы обращения — военнослужащие из второго батальона полка 1439, находящегося в подчинении первой Славянской бригады аннексированной ДНР. В своем обращении мобилизованные пожаловались, что командиры отправляют их, бойцов теробороны, штурмовать опорные пункты и укреплять районы на передовой.

«Когда у нас нет возможности выполнить приказ, поступают угрозы расправой. Пример: „поедете по статье за дезертирство, у вас будут неприятности с комендатурой и военной полицией, мы расформируем вас по два человека и отправим в наступление, из которого вы не вернетесь“», — написали военнослужащие.

Мобилизованные также заявили, что эвакуационные группы из ДНР забирают с передовой только своих бойцов и только с легкими ранениями. Тяжело раненных и убитых российских военных они не эвакуируют, потому что «боятся потерять технику».

«Наши соотечественники, павшие в бою, остаются в категории без вести пропавших, а эвакуация раненых проводится один раз в сутки. Раненого несут пешком на носилках около полутора километров из красной зоны до дороги, под угрозой обстрела грузят на личный транспорт и увозят в местную больницу», — рассказали мобилизованные.

В обращении военнослужащих также говорится, что замполит (заместитель командира) полка 1439 с позывным «Скала» на совещании штаба пытался объяснить командованию, что «вчерашние водители, сварщики, мебельщики и металлоломщики не могут относиться к элитному подразделению штурмовиков и не имеют для этого навыков». Однако, утверждают мобилизованные, после очередного совещания «Скалу» задержали, забрали у него оружие и увезли в неизвестном направлении. Сейчас о его судьбе им ничего не известно.

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Иркутские мобилизованные уже дважды обращались к президенту — в начале и в конце февраля. В последний раз они просили Владимира Путина «разобраться с беззаконными и преступными приказами командования». Военнослужащие тогда сообщили, что их отдали в подчинение первой Славянской бригаде ДНР, где из мобилизованных за один день сформировали штурмовые подразделения и отправили штурмовать авдеевский укрепрайон без какой-либо поддержки, артиллерии, связи, саперов и разведки.

26 февраля ситуацию прокомментировал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Он написал в своем телеграм-канале, что обратился за разъяснениями в военную прокуратуру, а также пообещал, что мобилизованных в ближайшее время переведут в другое место службы.

В начале февраля 2023 года подобное обращение записали мобилизованные из Тувы. В нем они пожаловались на избиения и угрозы со стороны военных из ДНР. Кроме того, мобилизованные рассказали, что их не приписали ни к какому подразделению Минобороны РФ, а также заявили, что у них «нет командования». После публикации видеообращения глава Тувы Владислав Ховалыг пообещал разобраться с ситуацией. Позднее стало известно, что Минобороны России согласилось перевести мобилизованных из Тувы в 55-ю бригаду ВС РФ.

Обращение мобилизованных из Тувы

«Сказали, что мы живыми отсюда не выйдем» Мобилизованные из Тувы пожаловались, что их избивают военные ДНР. Они записали видеообращение на тувинском языке

Обращение мобилизованных из Тувы

«Сказали, что мы живыми отсюда не выйдем» Мобилизованные из Тувы пожаловались, что их избивают военные ДНР. Они записали видеообращение на тувинском языке