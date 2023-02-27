Иркутские мобилизованные в третий раз обратились к Путину с жалобой, что командиры отправляют их на штурм без подготовки
Иркутские мобилизованные в третий раз обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой вернуть их из штурмовых подразделений в тероборону. Текст обращения изданию «Люди Байкала» передали жены мобилизованных. Копию документа женщины отправили в Главную военную прокуратуру.
Авторы обращения — военнослужащие из второго батальона полка 1439, находящегося в подчинении первой Славянской бригады аннексированной ДНР. В своем обращении мобилизованные пожаловались, что командиры отправляют их, бойцов теробороны, штурмовать опорные пункты и укреплять районы на передовой.
«Когда у нас нет возможности выполнить приказ, поступают угрозы расправой. Пример: „поедете по статье за дезертирство, у вас будут неприятности с комендатурой и военной полицией, мы расформируем вас по два человека и отправим в наступление, из которого вы не вернетесь“», — написали военнослужащие.
Мобилизованные также заявили, что эвакуационные группы из ДНР забирают с передовой только своих бойцов и только с легкими ранениями. Тяжело раненных и убитых российских военных они не эвакуируют, потому что «боятся потерять технику».
«Наши соотечественники, павшие в бою, остаются в категории без вести пропавших, а эвакуация раненых проводится один раз в сутки. Раненого несут пешком на носилках около полутора километров из красной зоны до дороги, под угрозой обстрела грузят на личный транспорт и увозят в местную больницу», — рассказали мобилизованные.
В обращении военнослужащих также говорится, что замполит (заместитель командира) полка 1439 с позывным «Скала» на совещании штаба пытался объяснить командованию, что «вчерашние водители, сварщики, мебельщики и металлоломщики не могут относиться к элитному подразделению штурмовиков и не имеют для этого навыков». Однако, утверждают мобилизованные, после очередного совещания «Скалу» задержали, забрали у него оружие и увезли в неизвестном направлении. Сейчас о его судьбе им ничего не известно.
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Иркутские мобилизованные уже дважды обращались к президенту — в начале и в конце февраля. В последний раз они просили Владимира Путина «разобраться с беззаконными и преступными приказами командования». Военнослужащие тогда сообщили, что их отдали в подчинение первой Славянской бригаде ДНР, где из мобилизованных за один день сформировали штурмовые подразделения и отправили штурмовать авдеевский укрепрайон без какой-либо поддержки, артиллерии, связи, саперов и разведки.
26 февраля ситуацию прокомментировал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Он написал в своем телеграм-канале, что обратился за разъяснениями в военную прокуратуру, а также пообещал, что мобилизованных в ближайшее время переведут в другое место службы.
В начале февраля 2023 года подобное обращение записали мобилизованные из Тувы. В нем они пожаловались на избиения и угрозы со стороны военных из ДНР. Кроме того, мобилизованные рассказали, что их не приписали ни к какому подразделению Минобороны РФ, а также заявили, что у них «нет командования». После публикации видеообращения глава Тувы Владислав Ховалыг пообещал разобраться с ситуацией. Позднее стало известно, что Минобороны России согласилось перевести мобилизованных из Тувы в 55-ю бригаду ВС РФ.