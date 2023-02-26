Мобилизованные из Иркутской области записали видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой «разобраться с беззаконными и преступными приказами командования». Обращение опубликовало издание «Люди Байкала»

По словам военнослужащих полка 1439, их передали в подчинение первой Славянской бригаде самопровозглашенной ДНР, где из мобилизованных «за один день сформировали штурмовые подразделения» и отправили штурмовать авдеевский укрепрайон без какой-либо поддержки, артиллерии, связи, саперов и разведки.

«Командование напрямую говорит, что мы все расходный материал и единственный шанс вернуться домой — это получить ранение», — рассказали военнослужащие. Они также сообщили, что командиры из самопровозглашенной ДНР стреляют из автоматов и БМП по мобилизованным, которые отказываются идти в штурмовые подразделения.

По словам военных, ранее за помощью обращался второй батальон полка 1439, который на данный момент «практически полностью уничтожен». Мобилизованные также сообщили, что и их подразделение каждый день несет тяжелые потери, поскольку командование не знает «реальной» обстановки на фронте. Военные добавили, что с ноября их полк уже шесть раз пополнялся мобилизованными.

«Обращаться в местную военную прокуратуру нет смысла, так как они полностью в сговоре с командованием первой Славянской бригады», — считают военные.

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В начале февраля 2023 года аналогичное видеобращение записали мобилизованные из Тувы, в котором они пожаловались на избиения и угрозы со стороны военных из ДНР. Кроме того, мобилизованные рассказали, что их не приписали ни к какому подразделению Минобороны РФ и у них «нет командования». После публикации видеобращения глава Тувы Владислав Ховалыг пообещал разобраться с ситуацией.

Позднее стало известно, что Минобороны России согласилось перевести мобилизованных из Тувы в 55-ю бригаду ВС РФ. Во второй половине февраля военная прокуратура отчиталась о результатах проверки, по итогам которой прокуратура не выявила фактов причинения вреда здоровью тувинских военных.

Подробнее об обращении мобилизованных из Тувы

«Сказали, что мы живыми отсюда не выйдем» Мобилизованные из Тувы пожаловались, что их избивают военные ДНР. Они записали видеообращение на тувинском языке

Подробнее об обращении мобилизованных из Тувы

«Сказали, что мы живыми отсюда не выйдем» Мобилизованные из Тувы пожаловались, что их избивают военные ДНР. Они записали видеообращение на тувинском языке