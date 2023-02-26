«Командиры из ДНР стреляют по нашим за отказ идти в штурмовые подразделения», — иркутские мобилизованные записали видеообращение к президенту
Мобилизованные из Иркутской области записали видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой «разобраться с беззаконными и преступными приказами командования». Обращение опубликовало издание «Люди Байкала»
По словам военнослужащих полка 1439, их передали в подчинение первой Славянской бригаде самопровозглашенной ДНР, где из мобилизованных «за один день сформировали штурмовые подразделения» и отправили штурмовать авдеевский укрепрайон без какой-либо поддержки, артиллерии, связи, саперов и разведки.
«Командование напрямую говорит, что мы все расходный материал и единственный шанс вернуться домой — это получить ранение», — рассказали военнослужащие. Они также сообщили, что командиры из самопровозглашенной ДНР стреляют из автоматов и БМП по мобилизованным, которые отказываются идти в штурмовые подразделения.
По словам военных, ранее за помощью обращался второй батальон полка 1439, который на данный момент «практически полностью уничтожен». Мобилизованные также сообщили, что и их подразделение каждый день несет тяжелые потери, поскольку командование не знает «реальной» обстановки на фронте. Военные добавили, что с ноября их полк уже шесть раз пополнялся мобилизованными.
«Обращаться в местную военную прокуратуру нет смысла, так как они полностью в сговоре с командованием первой Славянской бригады», — считают военные.
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В начале февраля 2023 года аналогичное видеобращение записали мобилизованные из Тувы, в котором они пожаловались на избиения и угрозы со стороны военных из ДНР. Кроме того, мобилизованные рассказали, что их не приписали ни к какому подразделению Минобороны РФ и у них «нет командования». После публикации видеобращения глава Тувы Владислав Ховалыг пообещал разобраться с ситуацией.
Позднее стало известно, что Минобороны России согласилось перевести мобилизованных из Тувы в 55-ю бригаду ВС РФ. Во второй половине февраля военная прокуратура отчиталась о результатах проверки, по итогам которой прокуратура не выявила фактов причинения вреда здоровью тувинских военных.