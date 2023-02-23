Прокуратура не нашла подтверждений, что над мобилизованными из Тувы издевались в ДНР. Они жаловались на избиения президенту, министру обороны и главе республики
Военная прокуратура по итогам проверки не выявила фактов причинения вреда здоровью тувинских военных в самопровозглашенной ДНР. Об этом РБК сообщил помощник военного прокурора Объединенной группировки войск Андрей Воронкин.
В начале февраля группа мобилизованных из Тувы, которые находятся в зоне боевых действий в Украине, записала видеообращение, пожаловавшись на избиения и угрозы со стороны военных ДНР. Кроме того, мобилизованные рассказали, что их не приписали ни к какому подразделению Минобороны России и у них «нет командования».
Обращение было адресовано президенту РФ Владимиру Путину, главе Тувы Владиславу Ховалыгу, министру обороны Сергею Шойгу, а также зампредседателю Госудумы, экс-главе Тувы Шолбану Кара-оолу.
Владимир Ховалыг заявил, что видел обращение, связался с властями самопровозглашенной республики, а также направил своих представителей в ДНР «для непосредственного разбирательства на месте». Ховалыг также сообщил, что в Минобороны ему пообещали перевести мобилизованных, записавших обращение, в состав 55-й отдельной мотострелковой бригады.
С записавшими видеообращение, сообщает РБК, лично встретился бывший глава Тувы Кара-оол. Он заявил, что никто из мобилизованных серьезно не пострадал, добавив, что выяснением деталей занимается военная прокуратура.
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