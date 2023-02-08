Глава Тувы пообещал перевести мобилизованных тувинцев, заявивших, что их избивают военные ДНР, в другое подразделение. Но предупредил, что «дело не быстрое»

Минобороны РФ согласилось перевести мобилизованных из Тувы, пожаловавшихся на избиения и угрозы со стороны военнослужащих самопровозглашенной ДНР, в состав . Об этом сообщил глава Тувы Владислав Ховалыг.

«Мне сообщили, что в министерстве обороны положительно отнеслись к вопросу о переводе наших мобилизованных из ДНР в 55-ю бригаду. <…> По существующим требованиям переход в расположение другой войсковой части — дело небыстрое, но надеюсь на оперативное решение», — написал Ховалыг в своем телеграм-канале.

По его словам, основная часть жителей региона, призванных на войну в рамках мобилизации, служат в 55-й бригаде.

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В начале февраля группа мобилизованных из Тувы, которые находятся в зоне боевых действий в Украине, записала видеообращение, в котором они пожаловались на избиения и угрозы со стороны военных ДНР. Кроме того, мобилизованные рассказали, что их не приписали ни к какому подразделению Минобороны России и у них «нет командования».

После видеообращения военных Ховалыг пообещал разобраться с ситуацией. 6 февраля он сообщил, что властям Тувы «удалось прояснить некоторые моменты, но делать окончательные выводы преждевременно».

Прокуратура Украины, как стало известно летом 2022 года, подозревает девять военнослужащих 55-й отдельной мотострелковой бригады в совершении в селе Ягодное Черниговской области. Обвинения были выдвинуты по статье о нарушении законов и обычаев войны, совмещенных с умышленным убийством, сообщала Ирина Венедиктова, занимавшая в тот момент пост генпрокурора Украины.