Генпрокурор Украины сообщила о деле против девяти российских военных. Их подозревают в преступлениях в селе в Черниговской области
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Девять военнослужащих российской 55-й отдельной мотострелковой бригады подозреваются прокуратурой Украины в совершении преступлений в селе Ягодное Черниговской области. Это следует из сообщения генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой.
Согласно опубликованному генпрокурором списку, подозреваемые служат в разных подразделениях воинской части № 55115, то есть 55-й горной отдельной мотострелковой бригады, дислоцированной в Туве. Прокуратура считает, что эти военнослужащие участвовали в оккупации села Ягодное в марте 2022 года.
В сообщении не сказано, был ли кто-то из этих людей задержан украинскими властями. 30 мая офис генпрокурора писал, что неназванному российскому военному «заочно сообщили о подозрении» по этому делу.
- Сиин-оол Суван
- Айгарим Монгуш
- Назыти Монгуш
- Эрес Ооржак
- Ариан Хертек
- Саян Хомушко
- Иван Ооржак
- Чаян Чинан
- Кежик-оол Шактар-оол
Согласно заявлению Венедиктовой, россияне несколько недель держали в подвале школы, в которой обустроили свой штаб, более 300 жителей села, среди которых были как младенцы, так и люди старше 90 лет. «Их насильственно удерживали в бесчеловечных условиях: теснота и удушье, полная тьма, голод и жажда, полная антисанитария», — сообщила генпрокурор.
За это время в подвале умерли 10 человек; еще 17 человек в селе были убиты. Как утверждает Венедиктова, россияне позволяли хоронить мертвых только если их было не менее пяти, и за нарушение этого ограничения открывали огонь.
Подозреваемые проходят по делу по статье о нарушении законов и обычаев войны, совмещенных с умышленным убийством. Ранее по той же статье был пожизненно осужден российский военнослужащий Вадим Шишимарин.
Власти РФ отвергают любые обвинения в совершении российскими солдатами военных преступлений в ходе войны в Украине. Свидетельства преступлений российское руководство называет подделками и провокациями.
Фотографии, сделанные в селе Ягодное (в том числе в подвале школы), попадали в наши подборки снимков войны 9 апреля и 3 мая.