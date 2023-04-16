Венгрия вслед за Польшей запретила ввоз сельхозпродукции из Украины

Правительство Венгрии ввело запрет на ввоз сельхозпродукции из Украины, ограничение будет действовать до 30 июня 2023 года. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь заявил, что такое решение принято «в интересах венгерского фермерского сообщества». Запрет касается ввоза зерна и масличных культур из Украины, а также «некоторых других сельскохозяйственных продуктов».

По его словам, украинские сельхозпроизводители начали экспортировать на европейский рынок, помимо зерна и масличных культур, большое количество мяса птицы, яиц и меда. Беспошлинный режим на ввоз украинских товаров и их низкая себестоимость могут нанести ущерб отечественным и центральноевропейским фермерам, считают в правительстве Венгрии.

Венгрия призвала ЕС пересмотреть решение об отмене пошлин. «Участники сельхозрынка ожидают от Евросоюза справедливых рыночных условий для европейского сельского хозяйства», — говорится в сообщении.

Об ограничении импорта зерна и ряда продовольственной продукции из Украины 15 апреля объявила Польша. Помимо зерновых в список продукции, запрещенной к ввозу до 30 июня 2023 года, вошли молоко, яйца и мясо птицы. Министерство аграрной политики Украины выразило сожаление в связи с решением польских властей и заявило, что оно противоречит предыдущим договоренностям сторон.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину традиционные поставки украинского зерна в третьи страны оказались заблокированы. Из-за логистических проблем украинское зерно стало оседать в странах Европы, что отразилось на местных фермерах. В конце марта Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия обратились к властям ЕС с просьбой купить у них скопившееся украинское продовольствие. В письме отмечалось, что речь идет о зерне, семечках, яйцах, мясе птицы, сахаре, яблоках и другой продукции.