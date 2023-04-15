Польша ввела временный запрет на импорт украинского зерна

Правительство Польши решило временно ограничить импорт зерна и ряда продовольственной продукции из Украины, сообщается на сайте кабинета министров страны.

Соответствующие документы опубликовал министр развития Польши Вальдемар Буда. Помимо зерновых в список продукции, запрещенной к ввозу до 30 июня 2023 года, вошли молоко, яйца и мясо птицы.

Председатель польской правящей партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что Польша остается «неизменным другом и союзником Украины». «Но долг любого государства, любых властей — хороших во всяком случае — это защищать интересы собственных граждан», — сказал он.

По словам Качиньского, Варшава уведомила Киев о решении польского правительства и готова к переговорам по урегулированию вопроса с зерном.

Министерство аграрной политики Украины выразило сожаление в связи с решением властей Польши. В заявлении ведомства отмечается, что запрет также касается транзита сельскохозяйственной продукции через Польшу.

Украинское министерство считает, что нынешнее решение противоречит предыдущим договоренностям сторон. Отмечается, что неделю назад Киев и Варшава договорились о транзите пшеницы, кукурузы, семян подсолнечника и рапса до 1 июля 2023 через территорию Польши.

«Мы понимаем, что у польских фермеров сложилась сложная ситуация, однако подчеркиваем, что сейчас самая сложная ситуация у фермеров Украины. <…> В настоящее время решение разного рода вопросов односторонними кардинальными действиями не ускорит положительного решения ситуации», — заявили в ведомстве.

Министерство предложило согласовать новое соглашение о взаимопонимании, учитывающее интересы Украины и Польши.

После полномасштабного российского вторжения в Украину традиционные маршруты поставок украинского зерна в третьи страны, в том числе через черноморские порты, оказались заблокированы. Евросоюз убедил Польшу выступить в качестве главного наземного перевалочного узла для украинского зерна, отмечает «Би-би-си».

Из-за проблем логистики украинского зерно стало оседать в странах Европы, отразившись на местных фермерах. Кроме того, в самой Польше компании начали закупать более дешевое украинское зерно, что вызвало убытки у местных производителей. Это, в свою очередь, привело к политическим проблемам правящей партии Польши перед парламентскими выборами, которые пройдут в 2023 году. Как пишет «Би-би-си», польская правящая партия «Право и справедливость» традиционно опирается на фермеров.