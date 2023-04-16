Киев сообщил об обмене пленными. В Украину вернулись 130 военных

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил об обмене пленными, в результате которого в Украину вернулись 130 военных.

«Большой Пасхальный обмен пленными. Возвращаем 130 наших людей. Он проходил в последние дни в несколько этапов. Военные, пограничники, нацгвардейцы, моряки, сотрудники », — сообщил Ермак.

По его словам, в Украину вернулись рядовые и сержанты, попавшие в плен на Бахмутском, Соледарском, Запорожском и Херсонском направлениях.

Российская сторона пока не сообщала об обмене пленными.

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