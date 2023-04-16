Киев сообщил об обмене пленными. В Украину вернулись 130 военных
Источник: Андрей Ермак
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил об обмене пленными, в результате которого в Украину вернулись 130 военных.
«Большой Пасхальный обмен пленными. Возвращаем 130 наших людей. Он проходил в последние дни в несколько этапов. Военные, пограничники, нацгвардейцы, моряки, сотрудники ДССТ», — сообщил Ермак.
По его словам, в Украину вернулись рядовые и сержанты, попавшие в плен на Бахмутском, Соледарском, Запорожском и Херсонском направлениях.
Российская сторона пока не сообщала об обмене пленными.