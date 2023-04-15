Война Четыреста шестнадцатый день
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 14 апреля читайте здесь, главные фото дня смотрите тут.
Главные новости:
- Владимир Путин подписал закон об электронных повестках и запрете на выезд за границу для «уклонистов».
- Число жертв российского удара по жилому дому в Славянске достигло девяти человек, 21 ранен. Еще пять человек могут находиться под завалами.
- Украинские военные обстреляли приграничные районы Курской области. Два села частично обесточены.
- Канал France 24 удалил сюжет о подготовке российских войск к контрнаступлению ВСУ, после того как его раскритиковали в Украине.
В Севастополе временно приостановил работу морской пассажирский транспорт
Об этом сообщили власти аннексированного города. Причина не называется.
Севастопольскую бухту в последнее время регулярно закрывают из-за атак беспилотников. Также морской транспорт не работает во время шторма.
Американские системы ПВО Patriot появятся в Украине после Пасхи, заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
Игнат уклонился от ответа на вопрос о точных сроках поставок, добавив, что об этом станет известно всем, «как только будет сбит первый российский самолет».
Основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин написал большую статью, в которой изложил свои взгляды на перспективы войны. В частности, он выразил мнение, что «в целом сегодня необходимо поставить какую-то жирную точку» в проведении «специальной военной операции».
«Идеальный вариант — это объявить об окончании СВО, сообщить всем о том, что Россия достигла тех результатов, которые планировала, и в каком-то смысле мы действительно их достигли», — считает Пригожин.
Вместе с тем, основатель ЧВК Вагнера выразил мнение, что «вариант договорняков невозможен для будущего России», так как США сочтут это за слабость. Лучше всего для РФ, полагает Пригожин, «победить в честном бою».
Украинские военные дважды обстреляли приграничные районы Курской области, сообщил губернатор Роман Старовойт.
Сергей Кириенко посетил Мариуполь
О визите в город замглавы администрации президента написал в телеграм-канале глава аннексированной ДНР Денис Пушилин.
По словам Пушилина, они с Кириенко посетили одну из аптек и местный рынок.
Славянск, Донецкая область
Последствия ракетного обстрела жилого района, произошедшего 14 апреля. В его результате погибли девять человек, в том числе двухлетний ребенок, 21 человек получил ранения. Еще пять человек могут находиться под завалами.
Веерных рассылок электронных повесток призывникам на фоне с принятия нового закона не будет, утверждает Генштаб РФ.
«Единый электронный реестр воинского учета создан, прежде всего, для упрощения взаимодействия граждан с военными комиссариатами», — заявил в представитель главного организационно-мобилизационного управления Генштаба РФ Андрей Бирюков.
По словам Бирюкова, весенняя призывная кампания проходит в плановом порядке, повестки уже получили 52 тысячи человек, 21 тысяча признана годными к службе.
Всего, в соответствии с планом, на срочную службу до 15 июля должны быть призваны 147 тысяч человек.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное
- За прошедшие сутки российские войска нанесли девять авиаударов и 19 ракетных ударов, 13 из которых с помощью систем С-300 были нанесены по Славянску и Краматорску. Также россияне совершили 42 обстрела из РСЗО по позициям украинских войск и гражданской инфраструктуре.
- Вероятность ракетных атак на всей территории Украины остается высокой.
- Основные усилия россияне сосредотачивают на попытках наступления на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.
- За прошедшие сутки украинские ВВС поразили пять районов концентрации техники и живой силы россиян. Артиллерией и ракетными ударами был поражен один командный пункт, три района сосредоточения живой силы и техники противника, а также станция радиоэлектронной борьбы.
Пожалуйста, относитесь с осторожностью к заявлениям сторон конфликта о действиях противника и собственных успехах на поле боя.
Канал France 24 удалил сюжет о подготовке российских войск к контрнаступлению ВСУ, после того как его раскритиковали в Украине
В описании сюжету говорится, что съемочная группа посетила военный лагерь россиян «в 30 километрах от линии фронта», а большинство находящихся там солдат «были призваны из Сибири» и не являются профессиональными военными.
Представитель МИД Украины Олег Николенко назвал репортаж французского телеканала «позором журналистики». «Вряд ли можно представить себе такой репортаж с нацистских позиций в Нормандии накануне „Дня Д“», — заявил посол Украины во Франции Николай Омельченко.
После комментариев украинских официальных лиц ролик пропал как с сайта France 24, так и с канала телекомпании в ютьюбе. Представители France 24 не комментировали ситуацию с сюжетом.
Число погибших в результате удара по Славянску выросло до девяти человек
Еще 21 человек получил ранения. На месте продолжаются работы, четыре человека могут находиться под завалами.
Владимир Путин поздно вечером в пятницу подписал закон об электронных повестках
Теперь военкоматы смогут отправлять повестки заказными письмами по месту жительства или в электронном виде в личный кабинет на «Госуслугах». Повестка будет считаться полученной сразу после ее размещения в личном кабинете.
После этого военнообязанному запрещается выезд из страны до тех пор, пока он не явится в военкомат. «Уклониста» также могут лишить права управлять автомобилем, регистрировать недвижимость и брать кредиты.
Закон вступает в силу немедленно.
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