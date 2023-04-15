Война Четыреста шестнадцатый день

Основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин написал большую статью, в которой изложил свои взгляды на перспективы войны. В частности, он выразил мнение, что «в целом сегодня необходимо поставить какую-то жирную точку» в проведении «специальной военной операции».

«Идеальный вариант — это объявить об окончании СВО, сообщить всем о том, что Россия достигла тех результатов, которые планировала, и в каком-то смысле мы действительно их достигли», — считает Пригожин.

Вместе с тем, основатель ЧВК Вагнера выразил мнение, что «вариант договорняков невозможен для будущего России», так как США сочтут это за слабость. Лучше всего для РФ, полагает Пригожин, «победить в честном бою».