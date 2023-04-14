Война Четыреста пятнадцатый день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 13 апреля читайте здесь.
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Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное
- За прошедшие сутки российские войска нанесли 19 авиационных ударов, совершили 39 обстрелов из реактивных систем залпового огня, есть пострадавшие среди гражданского населения.
- Российское командование сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку.
- Власти РФ продолжают «паспортизацию» граждан Украины. В отдельных населенных пунктах Каховского района Херсонской области, оккупационные власти заставляют жителей перерегистрировать транспортные средства по российским нормативно-правовым актам, для чего владельцам нужно иметь российские паспорта.
- Особенно активизировалась деятельность по ускорению выдачи российских паспортов на оккупированных территориях Донецкой области. Известно, что отделы миграционной службы Российской Федерации работают без выходных. Приоритет имеют государственные служащие и военнослужащие первого армейского корпуса.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
Министерство молодежи и спорта Украины издало приказ, запрещающий украинским национальным сборным командам участвовать в международных соревнованиях, если в них также участвуют спортсмены из России или Беларуси.
Ведомство выпустило приказ 12 апреля, СМИ обратили внимание на документ после его публикации в телеграм-канале украинского депутата Жана Беленюка.
Ограничения распространили на всех представителей олимпийских, неолимпийских и паралимпийских видов спорта.
В начале апреля журналисты обратили внимание на опубликованные в интернете документы американских военных и разведки, посвященные войне в Украине, а также Китаю, Ирану, Южной Корее, Израилю и другим странам. Правоохранительные органы США и журналисты начали расследование обстоятельств утечки. Вот что удалось выяснить New York Times.
Здравствуйте! Мы начинаем трансляцию, в которой будем рассказывать о всех важных событиях, связанных с войной в Украине, которая продолжается уже 415 дней. Спасибо, что вы нас читаете.