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Война Четыреста пятнадцатый день. Онлайн «Медузы»

Прямой эфир

«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 13 апреля читайте здесь.

Главные новости

  • Министерство молодежи и спорта Украины запретило украинским сборным участвовать в международных соревнованиях вместе со спортсменами из РФ или Беларуси.
  • ФБР задержало 21-летнего военнослужащего Национальной гвардии ВВС США по делу об утечке документов Пентагона и американской разведки.

Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное

  • За прошедшие сутки российские войска нанесли 19 авиационных ударов, совершили 39 обстрелов из реактивных систем залпового огня, есть пострадавшие среди гражданского населения.
  • Российское командование сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку.
  • Власти РФ продолжают «паспортизацию» граждан Украины. В отдельных населенных пунктах Каховского района Херсонской области, оккупационные власти заставляют жителей перерегистрировать транспортные средства по российским нормативно-правовым актам, для чего владельцам нужно иметь российские паспорта.
  • Особенно активизировалась деятельность по ускорению выдачи российских паспортов на оккупированных территориях Донецкой области. Известно, что отделы миграционной службы Российской Федерации работают без выходных. Приоритет имеют государственные служащие и военнослужащие первого армейского корпуса.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.

Министерство молодежи и спорта Украины издало приказ, запрещающий украинским национальным сборным командам участвовать в международных соревнованиях, если в них также участвуют спортсмены из России или Беларуси.

Ведомство выпустило приказ 12 апреля, СМИ обратили внимание на документ после его публикации в телеграм-канале украинского депутата Жана Беленюка.

Ограничения распространили на всех представителей олимпийских, неолимпийских и паралимпийских видов спорта.

Подробнее

В начале апреля журналисты обратили внимание на опубликованные в интернете документы американских военных и разведки, посвященные войне в Украине, а также Китаю, Ирану, Южной Корее, Израилю и другим странам. Правоохранительные органы США и журналисты начали расследование обстоятельств утечки. Вот что удалось выяснить New York Times.

Читайте на «Медузе»

В США задержали предполагаемого виновника крупнейшей за последние годы утечки секретных данных В публикации документов военных и разведки подозревают 21-летнего рядового американских ВВС

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В США задержали предполагаемого виновника крупнейшей за последние годы утечки секретных данных В публикации документов военных и разведки подозревают 21-летнего рядового американских ВВС

Здравствуйте! Мы начинаем трансляцию, в которой будем рассказывать о всех важных событиях, связанных с войной в Украине, которая продолжается уже 415 дней. Спасибо, что вы нас читаете.