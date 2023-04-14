Война Четыреста пятнадцатый день. Онлайн «Медузы»

Министерство молодежи и спорта Украины издало приказ, запрещающий украинским национальным сборным командам участвовать в международных соревнованиях, если в них также участвуют спортсмены из России или Беларуси.

Ведомство выпустило приказ 12 апреля, СМИ обратили внимание на документ после его публикации в телеграм-канале украинского депутата Жана Беленюка.

Ограничения распространили на всех представителей олимпийских, неолимпийских и паралимпийских видов спорта.