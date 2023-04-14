С начала осени 2022 года сотрудники силовых ведомств отчитались о задержании не менее 66 человек по делам о «диверсиях» на железных дорогах, подсчитала «Медиазона».

По данным издания, большинство были задержаны после ужесточения наказания за «диверсии» — соответствующий закон президент РФ Владимир Путин подписал 29 декабря. С тех пор был задержан 51 человек из 66 известных фигурантов таких дел.

Чаще всего задержанные — это люди младше 25 лет. Треть из них — несовершеннолетние. По данным журналистов, в большинстве случаев задержанных обвиняют в поджоге релейных шкафов, где находится железнодорожная автоматика. Как правило, в делах также фигурируют некие «кураторы», которые якобы обещали задержанным деньги за поджог.

«Медиазона» также обратила внимание, что дела против «диверсантов» часто возбуждают по более легким статьям, после чего их переквалифицируют на статьи о теракте или диверсии. При этом о самих делах известно мало, поскольку власти, близкие и защитники обвиняемых неохотно делятся подробностями.

В конце декабря 2022 года президент России Владимир Путин пописал закон, предусматривающий наказание вплоть до пожизненного лишения свободы за финансирование, содействие и участие в «диверсионной деятельности».

Осенью после начала мобилизации в России прошла новая волна поджогов военкоматов и других административных зданий. По данным «Медиазоны», к началу апреля 2023 года в России было зафиксировано не менее 94 поджогов, в 70 случаях целями были военкоматы и призывные пункты. По словам главы «Агоры» Павла Чикова, с осени 2022 года российские следователи начали переквалифицировать дела о поджогах на более тяжкие статьи, в том числе о терактах.

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