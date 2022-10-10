«Молюсь о вас и мире на Святой земле». Алла Пугачева подтвердила, что уехала из России

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Этот материал можно скачать в PDF и отправить тем, кто не умеет обходить блокировки. Или просто распечатать.

Алла Пугачева покинула Россию и находится в Израиле. Об этом она сама сообщила в .

Певица поблагодарила своих поклонников «за любовь и поддержку, за умение отличать правду от лжи».

«Молюсь о вас и мире на Святой земле. Я счастлива», — написала Пугачева.

Газета «Известия» еще 29 сентября писала, что Пугачева улетела в Израиль из аэропорта Внуково. Тогда певица и ее представители не подтверждали эту информацию.

Пугачева, покинувшая РФ вскоре после начала войны, вернулась в страну в августе. Тогда она заявляла, что не намерена эмигрировать и что ее дети пойдут в школу в РФ.

В середине сентября власти России объявили «иностранным агентом» , супруга Пугачевой, который неоднократно публично выступал против войны. После этого певица публично попросила объявить «иноагентом» и ее саму.

Читайте также

«Восстание Пугачевой приведет к падению режима» Алла Пугачева попросила объявить ее «иноагентом» вслед за мужем, выступающим против войны. Вот как на это реагировали в России (и в офисе президента Украины)

Читайте также

«Восстание Пугачевой приведет к падению режима» Алла Пугачева попросила объявить ее «иноагентом» вслед за мужем, выступающим против войны. Вот как на это реагировали в России (и в офисе президента Украины)