«Молюсь о вас и мире на Святой земле». Алла Пугачева подтвердила, что уехала из России
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Алла Пугачева покинула Россию и находится в Израиле. Об этом она сама сообщила в инстаграме.
Певица поблагодарила своих поклонников «за любовь и поддержку, за умение отличать правду от лжи».
«Молюсь о вас и мире на Святой земле. Я счастлива», — написала Пугачева.
Газета «Известия» еще 29 сентября писала, что Пугачева улетела в Израиль из аэропорта Внуково. Тогда певица и ее представители не подтверждали эту информацию.
Пугачева, покинувшая РФ вскоре после начала войны, вернулась в страну в августе. Тогда она заявляла, что не намерена эмигрировать и что ее дети пойдут в школу в РФ.
В середине сентября власти России объявили «иностранным агентом» Максима Галкина, супруга Пугачевой, который неоднократно публично выступал против войны. После этого певица публично попросила объявить «иноагентом» и ее саму.