Сейм Литвы запретил россиянам без вида на жительство приобретать недвижимость в стране

Сейм Литвы принял закон, который вводит ряд дополнительных ограничений в отношении граждан России и Беларуси, сообщает пресс-служба парламента. Документ поддержали 76 депутатов, против проголосовали 13 человек, еще 34 члена сейма воздержались.

Закон вступит в силу 3 мая 2023 года и будет действовать год. В случае необходимости он может быть продлен.

Среди прочего новые ограничения предусматривают запрет на покупку недвижимости для россиян и юридических лиц, которые они открыли или контролируют. Это ограничение не будет распространяться на тех граждан РФ, у кого есть вид на жительство в Литве. Также под ограничения не попадают россияне, которым имущество переходит по наследству.

Помимо этого, в законе прописан запрет на выдачу вида на жительство для граждан России. Исключение составят те случаи, когда процессом руководит правительство (если это происходит за пределами Литвы) или ситуации, когда у россиянина уже есть виза, выданная Литвой, или ВНЖ любой страны ЕС.

Также власти Литвы ввели запрет на выдачу виз для граждан России и Беларуси в визовых службах Литвы за границей. Исключением станут случаи, когда в процессе принимает участие МИД Литвы.

Новые ограничения также предусматривают введение дополнительных проверок для граждан РФ, въезжающих на территорию Литвы из-за пределов Евросоюза. Что именно подразумевает «индивидуальная детальная проверка», неясно. Эта мера не распространяется на членов семей граждан ЕС и тех, у кого есть ВНЖ или национальная виза одной из стран ЕС. Также эта мера не затронет тех, кто пользуется упрощенным транзитом для поездок в Калининградскую область.

В первоначальном варианте закона, который был принят в первом чтении, предусматривалось, что россияне и беларусы не смогут подавать документы на вступление в литовское гражданство. Эту норму из итогового документа исключили. Также изначально предполагалось, что и белорусам, и россиянам будет запрещено покупать литовскую недвижимость независимо от того, есть ли у них вид на жительство.

Страны Балтии занимают одну из самых жестких позиций относительно России и россиян после начала полномасштабной войны в Украине. Среди прочего они закрыли свои границы для граждан РФ с шенгенскими визами, а также прекратили выдачу туристических виз и ограничили возможность для получения видов на жительство. Кроме того, парламенты Литвы, Латвии, Эстонии одними из первых объявили Россию государством, поддерживающим терроризм.

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