На Аллу Пугачеву написали донос в Генпрокуратуру

Активист попросил Генпрокуратуру России проверить певицу Аллу Пугачеву на предмет финансирования Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает ТАСС, в распоряжении которого есть обращение Бородина на имя генпрокурора Игоря Краснова.

В своем обращении активист пишет, что Пугачева, проживая в Израиле, продолжает критиковать . По его словам, она поддерживает деятелей культуры, которые покинули Россию, критикуют войну и якобы оказывают финансовую помощь Украине.

Он также отмечает, что его «Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией» установил «иностранное финансирование деятельности Аллы Пугачевой и ее связи с западными спецслужбами».

11 апреля сообщалось, что Бородин попросил Генпрокуратуру возбудить уголовное дело в отношении актрисы Лии Ахеджаковой. Он утверждал, что актриса критикуют принятые президентом России решения в отношении «специальной военной операции» и якобы финансирует ВСУ (Ахеджакова это отрицала).

После начала полномасштабного российского вторжения в Украину Алла Пугачева с семьей уехала из России. В августе певица возвращалась в страну. Она говорила, что не собирается эмигрировать.

В сентябре ее мужа Максима Галкина, который публично выступал против войны, включили в реестр «иностранных агентов». В ответ Пугачева обратилась через инстаграм к Минюсту, попросив объявить «иноагентом» и ее. В своем посте она написала, что солидарна со своим мужем — «честным, порядочным и искренним человеком, настоящим и неподкупным патриотом России», который желает своей стране «мирной жизни, свободы слова» и прекращения гибели людей «за иллюзорные цели». В октябре она сообщила, что покинула Россию и находится в Израиле.

В 2021 году после доноса Виталия Бородина на журналистов издания «Проект» оно было объявлено в России «нежелательной» организацией.

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