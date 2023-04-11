На Лию Ахеджакову написали донос в Генпрокуратуру РФ
Активист Виталий Бородин обратился к генпрокурору РФ Игорю Краснову с просьбой возбудить в отношении актрисы Лии Ахеджаковой дело по нескольким статьям Уголовного кодекса. Текст обращения распространил телеграм-канал «Кровавая барыня».
Бородин заявил, что Ахеджакова критикует «принятые государственными органами и президентом РФ решения и политику в отношении специальной военной операции, проводимой РФ в Украине» и якобы финансирует ВСУ (сама Ахеджакова это отрицала).
Автор доноса попросил возбудить в отношении Лии Ахеджаковой уголовное дело по статьям о государственной измене, «дискредитации» армии РФ и возбуждении ненависти либо вражды. Также он призвал объявить артистку «иностранным агентом» и лишить ее государственных наград и званий.
Сама Ахеджакова на момент публикации это не комментировала.
После полномасштабного российского вторжения в Украину Лия Ахеджакова неоднократно выступала за прекращение войны и призывала людей не молчать о своей антивоенной позиции.
В начале февраля театр «Современник» в Москве лишил Лию Ахеджакову последней роли из-за «гневных писем» в ее адрес, после чего артистка уволилась из театра.
После того, как у Ахеджакову отобрали последнюю роль в «Современнике», режиссер Кирилл Серебренников провел в ее поддержку акцию «Письма для Лии». Ахеджаковой написали 15 тысяч писем.