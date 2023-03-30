Лия Ахеджакова уволилась из «Современника», где ее лишили последней роли

Лия Ахеджакова уволилась из московского театра «Современник», в котором служила с 1977 года, с формулировкой «по собственному желанию». Как сама актриса рассказала «Новой газете», она написала заявление об уходе еще 10 марта.

По словам Ахеджаковой, она рассчитывает заниматься гастрольной деятельностью. Недавно артистка сыграла на Кипре в спектакле-антрепризе по пьесе Людмилы Улицкой «Мой внук Вениамин», запрещенном в России. У актрисы есть несколько предложений по поводу других гастрольных поездок. Покидать Россию Ахеджакова пока не планирует.

В начале февраля 2023 года Лия Ахеджакова сообщила, что руководство московского театра «Современник» решило убрать из репертуара спектакль «Игра в джин», в котором она играла одну из главных ролей. По ее словам, директор театра Юрий Кравец заявил, что спектакль якобы сняли из-за «гневных писем» в адрес актрисы. Это был последний спектакль, в котором Ахеджакова играла в театре «Современник».

Через несколько дней режиссер Кирилл Серебренников запустил акцию в поддержку Ахеджаковой под названием «Письма для Лии». В своем посте он назвал произошедшее с актрисой «недопустимым, гадким и подлым» и призвал всех неравнодушных писать ей письма со словами поддержки. В итоге ей прислали 15 тысяч писем.

Лия Ахеджакова неоднократно публично высказывалась против российского вторжения в Украину. Осенью 2022 года «Современник» отменил показы спектакля «Первый хлеб» с участием актрисы после жалоб организации «Офицеры России».

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