«Прощай, моя дорогая. Держись. Долгой жизни тебе!» Лия Ахеджакова в письме «Новой газете» попрощалась со сценой

В начале февраля народную артистку России Лию Ахеджакову лишили последней роли в театре «Современник» — в спектакле «Игра в джин». Осенью 2022 года отменили показ спектакля «Первый хлеб», где она играла главную роль. Режиссер Кирилл Серебренников и «Новая газета» попросили прислать письма в поддержку актрисы. Ей прислали больше 15 тысяч писем. Лия Ахеджакова ответила на них. Вот ее письмо — оно опубликовано на сайте «Новой газеты».

На новый 2023 год, вернее на Рождество, у меня было два события: я получила свою любимую бумажную «Новую Газету» и с ней потрясающую «Рассказ-газету» с дивными статьями и журналистскими расследованиями. Я упивалась этим чтением — почему-то это оказалось важнее, чем чтение дорогих моему сердцу книг. Аккомпанементом был «1984» Оруэлла, захотелось перечитать в свете повестки дня.

Я редко последнее время играла в родном театре — мой новый спектакль «Первый хлеб» закрыли с приходом нового руководителя «Современника», а легендарный «Крутой маршрут» — память о Галине Борисовне Волчек — забросили, не упоминают, забыли, хотя за 30 лет (!) он стал гораздо актуальнее, чем во времена премьеры. Странно? Он опять собирал полные залы зрителей. Смыслы, вложенные [Евгенией] Гинзбург, режиссером Волчек и актерами вспыхнули с новой силой.

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В интернете к тому времени уже появились «требования трудящихся» отменить спектакль с участием Ахеджаковой.

Последнее время «сетевой трибунал», по меткому диагнозу [Дмитрия] Муратова, был возмущен по поводу моей нелюбви к Родине.

Позвонил мне новый руководитель театра «Современник» Ю. Кравец, совсем недавно сменивший главного режиссера Виктора Рыжакова, сказал, что театр завален письмами трудящихся с требованием убрать со сцены любимого театра актрису Ахеджакову. Сказал, что департамент культуры поддержал его в решении убрать меня из репертуара, и что мне 13 февраля уже не надо играть «Джин» — замена. Исходя из хорошего ко мне отношения, он посоветуется с председателем худсовета, может тот придумает какую-нибудь пьесу и какого-нибудь режиссера, чтобы занять меня, пока суть да дело.

А перед этим событием отменили наш спектакль (антреприза) по пьесе Л. Улицкой «Мой внук Вениамин» в Питере, да и все театральные площадки России отказались принимать этот спектакль, который мы играли в Америке, Германии, в Израиле, в Белоруссии, по всей России.

Режиссер Кирилл Серебренников, за роль в фильме которого «Изображая жертву» я получила «Нику», и «Новая газета» бросили клич: поддержите артистку Ахеджакову! Такого потока любви, сочувствия, уважения никогда не было в моей жизни! Пишут люди со всего мира, мои зрители, пишут «наши» люди, которые населяют Земной шар. Может, дело в [Эльдаре] Рязанове, в его безусловном авторитете, и он меня защищает своим именем.

Сколько писем написали Лии Ахеджаковой Лии Ахеджаковой прислали 15 тысяч писем со словами поддержки — после того, как у нее отобрали последнюю роль в «Современнике»

Пишет Украина — из Запорожья, из изувеченных Бахмута и Мариуполя, Белоруссия, Прибалтика, Казахстан, из Грузии, Армении, Швейцарии, из Америки, Канады, Германии, Израиля, Сербии, Москвы, Питера, Самары, Якутии, Урала, Сибири…

И такие судьбы! Какое бесстрашное осмысление истории нашей многострадальной Родины, страх за детей, боль за Украину, за Белоруссию: письмо поддержки от человека, прошедшего через известное место на — адрес, который мы не забудем никогда, письмо из страны, которую я всю объездила со своими спектаклями, из страны, где есть смертная казнь.

Спасибо, родные мои, спасибо, Кирилл, спасибо «Новой Газете»! Как мне дороги — ваша поддержка, ваша любовь, ваша память о фильмах, спектаклях, актерах, режиссерах… Иных уж нет, а те — далече…

Я не успела проститься с моей сценой. Моя дорогая, любимая сцена — ты мне давала возможность исповедаться, объясниться в любви людям, которых я люблю, ценю, уважаю, какие драматурги! Какие режиссеры! Какие партнеры! Когда мы с Богданом Ступкой играли в Киеве в театре Франка «Старосветские помещики» Гоголя, Богдан сказал мне: «Поздоровайся со сценой, она будет тебе помогать». И каждый раз, когда я ступала на киевскую сцену, я говорила: «Здравствуй, Сцена! Я постараюсь не подвести тебя».

Прощай, моя дорогая. Держись. Мы, артисты, тебя любим и помним. Долгой жизни тебе!

И еще, спасибо тебе, моя любимая «Новая газета»!!! Я хочу тебя поддержать, я верю в тебя — ты лучшая была, есть и будешь.

Лия Ахеджакова: «Ребятки, не молчите, всё равно нам хана»//«Скажи Гордеевой» Скажи Гордеевой