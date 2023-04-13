Война Четыреста четырнадцатый день
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 12 апреля читайте здесь.
Алексея Москалева экстрадировали в Россию, официально подтвердили в МВД Беларуси.
Ранее об этом сообщал «ОВД-Инфо» со ссылкой на правозащитников.
Владимир Путин лично одобрил арест американского журналиста Эвана Гершковича
Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники. По словам собеседников агентства, инициатива арестовать Гершковича исходила от высших должностных лиц российских спецслужб. Журналисты уверены, что окончательное решение об аресте было принято именно президентом, поскольку спецслужбы подчиняются непосредственно ему.
По мнению источников издания, данное решение является свидетельством того, что в Кремле растет влияние сторонников жесткого курса, которые настаивают на углублении противостояния с США.
Бахмут, Донецкая область
Разведка США считает маловероятными переговоры между Россией и Украиной в 2023 году
Согласно документам, попавшим в распоряжение Washington Post, даже если Украина вернет себе значительную часть территории и нанесет серьезные потери российским силам, что американская разведка считает «маловероятным», это не приведет к мирным переговорам.
Разведка также предполагает, что до конца года каждая из сторон конфликта достигнет лишь «незначительных» территориальных завоеваний. Такая ситуация, при которой Москва и Киев не добиваются решающего преимущества, описывается в документе как «наиболее вероятный сценарий».
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