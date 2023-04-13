Война Четыреста четырнадцатый день

Владимир Путин лично одобрил арест американского журналиста Эвана Гершковича

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники. По словам собеседников агентства, инициатива арестовать Гершковича исходила от высших должностных лиц российских спецслужб. Журналисты уверены, что окончательное решение об аресте было принято именно президентом, поскольку спецслужбы подчиняются непосредственно ему.

По мнению источников издания, данное решение является свидетельством того, что в Кремле растет влияние сторонников жесткого курса, которые настаивают на углублении противостояния с США.