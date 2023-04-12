Война Четыреста тринадцатый день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 11 апреля смотрите здесь.
Главные новости:
- Сербия согласилась поставить оружие Украине, утверждается в утекшем в сеть документе Пентагона.
- Госдума разрешила 18-летним поступать на военную службу по контракту сразу после школы.
- В соцсетях появилось видео, на котором, предположительно, российские военные жестоко убивают, как утверждается, украинского военного.
- В Крыму из соображений безопасности отменили парад на 9 мая.
- В Минцифры РФ заявили, что реестр военнообязанных РФ, скорее всего, запустят не раньше осеннего призыва.
Министр обороны Сербии Александр Вулин назвал ложью сообщения о том, что страна согласилась поставить оружие Украине, пишет РИА Новости.
На главной странице сайта Государственной думы РФ, утвердившей вчера поправки, не позволяющие россиянам уклониться от повестки в армию, опубликовано множество сообщений — про День космонавтики, биолаборатории США и вейпы — но ни слова о военной реформе. Сообщение об этом на сайте Думы есть, но лишь в разделе новостей.
Сербия согласилась поставить оружие Украине или уже отправила его, говорится в утекшем в сеть секретном документе Пентагона, пишет Reuters.
В документе утверждается, что Сербия отказалась обучать украинских военных, но обязалась направить военную помощь. Подлинность документа не подтверждена.
Сербия — единственная страна в Европе, которая отказалась ввести санкции против России за ее вторжение в Украину.
Глава аннексированного Севастополя Михаил Развожаев заявил, что решение об отмене военного парада на 9 мая в Севастополе пока не принято.
«Сейчас идут консультации с Минобороны, решение о проведении Парада в Севастополе — прерогатива военного ведомства», — заявил Развожаев
Ранее глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов заявил, что в Крыму и Севастополе решили отменить парад 9 мая из соображений безопасности.
Госдума РФ приняла поправку, позволяющую 18-летним сразу после окончания школы поступать на военную службу по контракту
Как пишет «Русская служба Би-би-си», депутаты Госдумы «незаметно» приняли поправку в одном пакете с электронными повестками. Поправку приняли сразу в трех чтениях 11 апреля.
Сейчас по закону контрактником можно стать после окончания техникума или вуза или после трех месяцев срочной службы в армии.
Бывший замминистра обороны РФ, а ныне глава комитета по обороне Госдумы Андрей Картаполов предлагал отменить существующий ценз летом 2022 года, но после внимания СМИ и огласки поправку сняли с рассмотрения.
Правозащитная организация «Первый отдел» составила список проектов, которые помогают тем, кто не хочет служить в армии. «Медуза» его публикует.
Единый реестр военнообязанных РФ, скорее всего, «в полном объеме» запустится «не раньше начала очередного осеннего призыва на срочную службу», заявил глава Минцифры Максут Шадаев. По его словам, точные сроки запуска реестра определят уже после принятия закона.
11 апреля Госдума приняла закон, позволяющий военкоматам больше не вручать повестку лично в руки. Закон предполагает, что Минцифры России по заказу Минобороны создаст цифровой реестр воинского учета, ведением которого займутся военные комиссариаты.
Реестр будет напрямую связан с порталом «Госуслуг». Добавить человека в реестр можно будет даже без его личного присутствия в военкомате.
Харьковская область, 11 апреля
В аннексированном Крыму отменяют парад победы на 9 мая из соображений безопасности, сообщил назначенный Россией глава Крыма Сергей Аксенов.
По его словам, такое же решение приняли власти аннексированного Севастополя.
11 апреля Госдума РФ сразу во втором и третьем чтении приняла пакет поправок к Федеральному закону «О воинской обязанности и военной службе». Самое главное в нем — военкоматам больше не нужно будет вручать повестку лично в руки.
В соцсетях широко расходится видео, на котором, предположительно, российские военные жестоко убивают, как утверждается, украинского военнослужащего
Одним из первых видео появилось в закрытом телеграм-канале создателя «Мужского государства» Владислава Позднякова. Ролик также разошелся в российских телеграм-каналах, поддерживающих вторжение РФ в Украину, и в украинских соцсетях.
Кто герои ролика, когда, где и кем он записан, точно неизвестно. По зеленой траве и листьям, попавшим на видео, можно предположить, что его сняли летом 2022 года. Подлинность ролика не подтверждена.
Вскоре после появления видео в сети, глава офиса президента Украины Андрей Ермак написал у себя в телеграме: «За все будет ответ и ответственность». С чем связан его комментарий, неясно. Украинские СМИ считают, что так Ермак ответил на публикацию ролика с убийством.
Здравствуйте. Начинается 413-й день полномасштабного российского вторжения в Украину. В этой трансляции мы будем следить за главными событиями, связанными с войной.