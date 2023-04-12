Война Четыреста тринадцатый день. Онлайн «Медузы»

Глава аннексированного Севастополя Михаил Развожаев заявил, что решение об отмене военного парада на 9 мая в Севастополе пока не принято.

«Сейчас идут консультации с Минобороны, решение о проведении Парада в Севастополе — прерогатива военного ведомства», — заявил Развожаев

Ранее глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов заявил, что в Крыму и Севастополе решили отменить парад 9 мая из соображений безопасности.