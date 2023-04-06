«Русский добровольческий корпус» заявил о «посещении» Брянской области. Ранее губернатор рассказал о попытке 20 «украинских диверсантов» проникнуть в регион

«Русский добровольческий корпус», бойцы которого утверждают, что воюют на стороне Украины, заявил, что «снова посетил» Брянскую область. Об этом сообщается в телеграм-канале корпуса.

Бойцы утверждают, что выполняли «боевые задачи», а также смогли пообщаться с местными жителями, вручить им свои листовки и «попросили укрыться на время боевых действий».

К посту прикреплено видео, на котором один из бойцов разговаривает с мужчиной, стоящим у ворот дома. Он спрашивает у него, как называется село, в котором они находятся. Мужчина отвечает, что это Случовск. Боец вручает мужчине листовки, просит раздать их знакомым и призывает в ближайшие два часа находиться в укрытии.

За несколько часов до этого губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что сотрудники пограничного управления ФСБ пресекли попытку проникновения на территорию России «украинской ДРГ [диверсионно-разведывательной группы] в количестве 20 человек». По его словам, это произошло в районе села Случовск. Богомаз утверждал, что вооруженные силы России совместно с пограничными войсками нанесли «противнику огневое поражение».

Обновление: Минобороны РФ объявило, что в Брянской области «пресечена попытка проникновения диверсионно-разведывательной группы численностью более 15 боевиков» (цитата по РИА Новости). Огнем артиллерии противнику нанесено поражение, заявило военное ведомство, диверсионная группа была рассеяна и, понеся потери, отошла на территорию Украины. Среди российских военнослужащих, говорится в заявлении, потерь нет.

2 марта российские власти сообщали, что в два брянских села проникла «украинская диверсионная группа». Местные власти утверждали, что в результате действий «диверсантов» погибли два человека, еще трое, в том числе ребенок, получили ранения. Ответственность за произошедшее взял на себя «Русский добровольческий корпус». Киев отрицал причастность к произошедшему.

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