Брянский губернатор заявил, что в область пытались проникнуть 20 «украинских диверсантов»
Источник: Александр Богомаз
Сотрудники пограничного управления ФСБ по Брянской области пресекли попытку проникновения на территорию России «украинской ДРГ в количестве 20 человек». Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.
По его словам, инцидент произошел в районе села Случовск Погарского района
«Подразделениями Вооруженных сил РФ совместно с подразделениями пограничных войск противнику нанесено огневое поражение», — написал чиновник в телеграм-канале.
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