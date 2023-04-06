Брянский губернатор заявил, что в область пытались проникнуть 20 «украинских диверсантов»

Сотрудники пограничного управления ФСБ по Брянской области пресекли попытку проникновения на территорию России «украинской ДРГ в количестве 20 человек». Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

По его словам, инцидент произошел в районе села Случовск Погарского района

«Подразделениями Вооруженных сил РФ совместно с подразделениями пограничных войск противнику нанесено огневое поражение», — написал чиновник в телеграм-канале.

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Что происходило в Брянской области накануне

Пограничники сообщили о падении легкомоторного украинского самолета в Брянской области. Опубликовано видео, на котором, как утверждается, допрашивают пилота Мужчина на записи говорит, что не знал, что летел над Россией

Что происходило в Брянской области накануне

Пограничники сообщили о падении легкомоторного украинского самолета в Брянской области. Опубликовано видео, на котором, как утверждается, допрашивают пилота Мужчина на записи говорит, что не знал, что летел над Россией