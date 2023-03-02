В два села в Брянской области, как утверждают российские власти, проникли «украинские диверсанты» В Киеве назвали эти сообщения «классической провокацией»

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что на территорию региона 2 марта «с Украины» проникла «диверсионно-разведывательная группа».

По словам Богомаза, «диверсанты» проникли в село Любечане в приграничном Климовском районе и обстреляли автомобиль. Из-за обстрела погиб один мирный житель, ранен десятилетний ребенок, заявил губернатор. Российские пропагандистские СМИ сообщили, что под обстрел попал школьный автобус, но власти региона это отрицают. По неподтвержденным данным Shot, погибли два человека.

Всего в Брянскую область, по утверждению Mash и Baza, проникли 40-50 «диверсантов». ТАСС сообщает, что в группу входят нескольких десятков вооруженных людей. Телеграм-канал «112» пишет, что «диверсанты» разделились на две группы и направились в села Любечане и Сушаны, расположенные на расстоянии 20 километров друг от друга.

Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.

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Источник ТАСС сообщил, что «диверсанты» проникли в два села. В одном из них взяли в заложники четверых или шестерых человек. между российскими силами и «диверсантами» начался бой. Власти региона заявили, что силовые структуры работают по всей территории села Сушаны. Baza пишет, что в этом селе якобы взорвана электроподстанция и газовая станция. СМИ сообщили о заложниках в Сушанах, но власти региона это отрицают. РИА Новости при этом утверждает, что несколько человек взяты в заложники в магазине в селе Любечане.

Среди жителей Брянской области есть погибшие и раненые в ходе боестолкновения с «украинскими диверсантами», утверждает ТАСС. Их количество не уточняется.

В ФСБ России заявили, что совместно с силами Минобороны РФ проводят в приграничном Климовском районе «мероприятия по уничтожению нарушивших государственную границу вооруженных украинских националистов».

Вскоре организация под названием опубликовала в своем телеграме видео, сделанное на пороге фельдшерско-акушерского пункта в Любечанах. На видео двое бойцов заявили, что они «не воюют с гражданскими», а также призвали граждан России «поднимать бунт и сражаться».

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал сообщения об «украинских диверсантах» «классической провокацией» и призвал РФ «бояться своих партизан». Спикер Погранслужбы Украины Андрей Демченко также назвал сообщения об «украинской ДРГ» в России безосновательными. «То, что сейчас разгоняют российские паблики о какой-то украинской ДРГ на территории России, могу отметить, что Украина — не агрессор, наша основная задача оборона и защита от страны-оккупанта. Что могло произойти на территории РФ, мне ничего не известно», — заявил он.

Президент России Владимир Путин из-за инцидента в Брянской области отменил поездку в Ставропольский край, где он должен был принять участие в открытии Года педагога. Путин назвал произошедшее «терактом», заявив, что «они открыли огонь по гражданским».

По территории Брянской области области проходит нефтепровод «Дружба», который, по сообщениям российских СМИ, несколько раз пытались атаковать. Кроме того, в Климовском районе расположена закрытая военная авиабаза.

Обновлено. ТАСС со ссылкой на очевидцев сообщил, что «диверсанты» покинули территорию РФ. «На территории РФ никого из украинской группы уже нет, они все вышли. Сейчас идет поиск, возможно, оставшихся бойцов ВСУ на нашей территории», — сказал один из собеседников агентства.

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Фото на обложке: сообщество села Любечане, Брянская область