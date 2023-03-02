Война Триста семьдесят второй день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 1 марта читайте здесь.
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Учительница из Пермского края, назвавшая школьника «предателем» и «ублюдком» из-за опоздания на выступление к 23 февраля, уволилась
1 марта издание Sota опубликовало видео, на котором учительница школы в поселке Сылва Пермского края Александра Федурина отчитывает восьмиклассника за то, что он опоздал на выступление на конкурс к 23 февраля.
«Ты предатель. Вали на все четыре стороны. Ты для меня ноль. Даже не скажу „как“ — ублюдок, и все. Таких знаешь, сколько таких сейчас в Украине? Вот сюда вот, в висок [пулю], и куда хочешь. Вы должны были встать в шеренгу, все мальчики, проявить себя. Всегда было так! Ты не понимаешь, какому дню этот конкурс посвящен? Значит, ублюдки. Если у вас с детства патриотизма ноль», — заявила учительница.
2 марта в министерстве образования и науки Пермского края сообщили изданию «Подъем», что в отношении Федуриной началась проверка, она уволилась из школы: «Правоохранительными органами проводится расследование инцидента, проверка началась 22 февраля. На его период учитель был отстранен от работы. Сейчас педагог принял решение об увольнении по собственному желанию».
Британская военная разведка в своей ежедневной сводке объясняет, как весеннее потепление повлияет на ситуацию в Бахмуте
- Повышение температуры несет с собой грязь и бездорожье, что ограничивает передвижение техники по пересеченной местности. Такие ограничения обычно дают некоторое преимущество обороняющейся стороне.
- Дневная температура почвы в районе Бахмута сейчас в основном выше нуля. Ночные заморозки и дневные оттепели, вероятно, продолжатся до следующей недели. Наиболее затруднено передвижение техники будет к концу марта.
- Это добавит сложностей при проведении наземных операций, особенно по пересеченной местности в районе Бахмута.
Военная разведка Украины назвала две предполагаемые цели дестабилизации обстановки в Молдове
Россия создает напряжение вокруг Молдовы и непризнанного Приднестровья с двумя целями — отвлечь внимание мира от Украины и продемонстрировать своему населению «любые „победы“». Об этом «РБК-Украина» заявил представитель главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Черняк.
По нашему мнению, создавая напряжение в Молдове, Россия ставит для себя две цели. Первое — это попытка отвлечь европейскую общественность от происходящих в Украине событий. Они видят, что все внимание сконцентрировано на Украине, в том числе в смысле помощи. Поэтому они пытаются разжечь новый пожар в Европе. Ведь они не добились никакого результата в своей так называемой «специальной военной операции». Поэтому им нужно демонстрировать любые «победы» для своего населения.
В Белгородской области волонтер, помогавший журналисту «Дождя», сдал его сотрудникам правоохранительных органов
В Белгородской области оператора телеканала «Дождь» Ардена Аркмана задержали полицейские. Основанием для задержания стало то, что у журналиста не было специального пропуска для въезда в приграничную зону области.
Об отсутствии пропуска правоохранительным органам сообщил волонтер Евгений Бакало, который привез журналиста в приграничное село. Там мужчина вышел из машины поговорить по телефону. Он сообщил собеседнику, что везет корреспондента «вражеского СМИ» и договорился, чтобы полицейские остановили их автомобиль.
«У меня тут журналист с вражеского СМИ. Петухи репортаж делают. Я буду его сдавать. Надо, чтобы его там покошмарили», — пересказывает журналист слова Бакало. Этот разговор Аркман услышал, поскольку на волонтере был включенный микрофон.
Вскоре приехала полиция. Журналиста вместе с волонтером доставили на пограничный пункт. Бакало отпустили, а от Аркмана потребовали удалить весь отснятый материал, мотивируя это тем, что «засечная линия», которую среди прочего снимал журналист, является военным объектом и ее съемка запрещена.
Число погибших при ударе по дому в Запорожье выросло до трех
Количество погибших в результате ракетного удара по пятиэтажке в Запорожье выросло до трех (ранее сообщалось о двух погибших). Еще шесть человек были госпитализированы, сообщила Национальная полиция Украины.
Об ударе по Запорожью высказался украинский президент Владимир Зеленский: «Государство-террорист хочет превратить каждый день для наших людей в день террора. Но зло не воцарится на нашей земле. Мы выгоним всех оккупантов, и они обязательно будут отвечать за все».
В Курской области мобилизованного задержали по подозрению в убийстве сослуживца
Об этом сообщили издание Astra и телеграм-канал «Осторожно, новости».
Задержанный — 36-летний из Нижнего Новгорода Андрей Ф. Его подозревают в том, что 28 февраля на остановке общественного транспорта в селе Большенизовцево застрелил из автомата Калашникова другого солдата. Тот получил ранение в голову и погиб на месте.
Погибший — другой мобилизованный, 30-летний Иван А. из Нижегородской области, который до начала войны читал рэп под псевдонимом «Kent Konga». Мотивы его убийства пока неизвестны. Предварительной версией военного следствия стало неосторожное обращение с оружием.
ФСБ заявила о задержании жителя Комсомольска-на-Амуре, который якобы хотел помогать украинским спецслужбам
Мужчина связался по интернету с представителем главного управления разведки министерства обороны Украины, чтобы передать сведения об объектах Минобороны России на территории Хабаровского края, говорится в пресс-релизе ФСБ, который цитирует РИА Новости.
Украинская сторона могла использовать эти данные для диверсий и терактов, ударов ракетами и дронами по районам разгрузки и хранения военной техники, подчеркнули в ФСБ. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о госизмене.
«Денег не будет уже в следующем году». Дерипаска призвал привлекать в Россию иностранных инвесторов
Миллиардер Олег Дерипаска, выступая на Красноярском экономическом форуме, заявил, что российская экономика не выживет без иностранных инвестиций. Об этом пишет «Тайга.инфо».
«Госкапитализм, „ГосГазМяс“ — это путь в никуда. Я с ужасом наблюдаю те ресурсы [бюджета], которые за прошлый год потрачены, очевидно, впустую. Раньше я думал, что это миллиарды, а сейчас, я смотрю, счет идет уже на триллионы. <…> Денег не будет уже в следующем году. Нам нужны будут иностранные инвесторы», — сказал Дериписка.
Он спрогнозировал, что «непростая ситуация» в России будет продолжаться до середины 2025 года.
«Ситуация очень непростая и непростая будет оставаться, думаю, до середины 2025 года. Можно сказать, непредсказуемая. Понятно, что нужно выходить на этих новые рынки — кодовое название „рынки дружественных стран“, [но это] очень непросто. Другие правила игры. Будут проблемы с расчетами. Санкционное давление будет более серьезным», — добавил бизнесмен.
США и ЕС призвали ОАЭ прекратить поставки критически важных товаров в Россию
Представители США, ЕС и Великобритании призвали Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) прекратить экспорт критически важных товаров в Россию, сообщает Financial Times. Страны Запада считают, что поставляемые товары РФ может использовать в военных целях.
По данным российской таможни, экспорт электронных компонентов из ОАЭ в Россию в 2022 году вырос более чем в семь раз и достиг почти 283 миллионов долларов, пишет газета со ссылкой на фонд «Свободная Россия». Также ОАЭ за год экспортировали в Россию в 15 раз больше чипов, чем годом ранее.
В связи с этим в феврале 2023 года ОАЭ посетили американские и британские чиновники, а также их коллеги из ЕС, чтобы «разъяснить широкий спектр торговых ограничений», а также оказать давление на официальных лиц ОАЭ, чтобы пресечь возможное нарушение санкций.
Все приложения «Тинькофф» пропали из App Store
Мобильное приложение банка «Тинькофф», попавшего под санкции Евросоюза, пропало из магазина приложений App Store. Его невозможно найти через поиск, а при попытке открыть приложение по прямой ссылке появляется сообщение, что оно недоступно.
Также из App Store пропали приложения «Тинькофф Инвестиции», «Тинькофф Бухгалтерия для ИП», «Тинькофф журнал» и другие разработки банка.
В магазине приложений Google Play на момент написания заметки приложение банка «Тинькофф» оставалось доступно.
Кроме того, как заметил ТАСС, из AppStore пропали приложения банков «Уралсиб», «Зенит», «Левобережный» и «Приморье», которые ранее попали под санкции США.
Олег Тиньков попросил власти Великобритании снять с него санкции
Бизнесмен Олег Тиньков, попавший под санкции Великобритании в марте 2022 года, попросил британский МИД исключить его из санкционных списков. Об этом 1 марта сообщило агентство Bloomberg.
«Я поддерживаю решение правительства Великобритании ввести санкции против людей, которые поддерживают [президента России Владимира] Путина или способствуют войне. Грустно, что они ошибочно подумали, что я один из тех людей. Снятие санкций с меня было бы справедливым и сигнализировало, что западные санкции направлены не на всех россиян, а только на тех, кто поддерживает Путина и его вторжение», — говорится в заявлении Тинькова.
Обращение с просьбой снять с Тинькова санкции также направил бизнесмен Михаил Ходорковский, живущий в Великобритании.
Тиньков с начала вторжения России в Украину последовательно занимал антивоенную позицию. В апреле 2022 года он продал свою долю в TCS Group — материнской компании банка «Тинькофф» — холдингу «Интеррос» Владимира Потанина. Позже сам Тиньков утверждал, что власти РФ фактически вынудили его сделать это «за копейки». В октябре Тиньков отказался от российского гражданства, заявив, что «не хочет ассоциироваться с путинским фашизмом».
За прошедшие сутки украинские силы отбили 170 атак россиян, сообщил в утренней сводке Генштаб ВСУ
Атаки ВС РФ были отбиты на купянском, лиманском, бахмутском, авдеевском и шахтерском направлениях, где сосредоточены основные усилия российских подразделений.
На купянском и лиманском направлениях россияне наступали на Кременную и Белогоровку, на бахмутском — продолжили штурмовать Бахмут, а также наступали на Орехово-Василевку, Дубово-Василевку и Ивановское.
На авдеевском и шахтерском направлениях неудачные попытки наступления, как сообщает ВСУ, были в направлении населенных пунктов Каменка, Северное, Водяное, Невельское и Марьинка
Другие тезисы из сводки:
- Армия РФ за сутки нанесла 14 ракетных ударов по гражданским объектам в Харьковской, Полтавской и Донецкой областях. Есть раненые среди мирного населения, поврежденные жилые многоэтажки и частные дома.
- Кроме того, противник нанес 21 авиационный удар, в том числе с применением двух беспилотников «Шахед-136». Ударные дроны сбиты. Россияне также совершили 58 обстрелов из РСЗО.
- Украинская авиация нанесла 16 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники россиян. Также был сбит беспилотник типа «Орлан-10».
- Ракетные войска и артиллерия поразили район сосредоточения ВС РФ, два склада боеприпасов и три других важных объекта противника.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
ВСУ: украинская ПВО сбивает 80% ракет, выпущенных российскими войсками
Об этом заявил командующий Объединенными Силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев.
«В настоящее время процент сбития ракет очень изменился и равен 80%. И даже больше в отдельных случаях. Наши специалисты противовоздушной обороны стали более профессиональными и компетентными. Но враг тоже изменяет свою тактику и способы применения средств воздушного нападения», — заявил Наев.
По его словам, украинские военные анализируют каждую атаку российских войск и принимают решения, чтобы устойчивость ПВО была выше.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
США обсуждают с союзниками возможные новые санкции против Китая. Их введут, если Пекин окажет военную помощь Москве
Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники, среди которых четыре американских чиновника.
По информации агентства, США хотят заручиться поддержкой ряда стран, в особенности членов «Большой семерки», чтобы вместе с ними координировать возможные новые ограничения в отношении Китая. О каких именно ограничениях может идти речь, пока неясно. Переговоры между союзниками находятся на предварительной стадии.
В феврале госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Китай предоставляет России нелетальную военную помощь, но также рассматривает возможность поставок оружия. Немецкое издание Der Spiegel сообщило, что российские военные ведут переговоры с китайским производителем беспилотников о поставках дронов-камикадзе.
Ночью ракета попала в пятиэтажный жилой дом в Запорожье. Погибли не менее двух человек
В ночь на 2 марта российские войска нанесли ракетный удар по городу Запорожье, сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев в телеграме.
Предварительно, город обстреляли из зенитно-ракетной системы С-300, заявили в полиции Запорожской области. Одна ракета попала в пятиэтажный жилой дом, из-за чего, по данным ГСЧС Украины, полностью разрушен один подъезд. По данным полиции, разрушено более 10 квартир.
Из-за ракетного удара, по последним сведения, погибли два человека. Из-под завалов спасли 11 человек.
Сегодня 372-й день с начала полномасштабной войны между Россией и Украиной. Мы продолжаем следить за главными событиями этого конфликта.