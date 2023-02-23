Самарский депутат от КПРФ посмотрел послание Путина с лапшой на ушах. В руководстве партии пообещали не оставить поступок без внимания
Депутат Самарской областной думы от КПРФ Михаил Абдалкин подвергся критике от руководства партии после появления видео, на котором он смотрит послание Владимира Путина Федеральному собранию с макаронами на ушах.
Абдалкин сам опубликовал ролик на личных страницах в соцсетях, отметив, что смотрел послание по просьбе руководства фракции КПРФ в областной думе. «Полностью поддерживаю, полностью согласен, отличное выступление. Ничего подобного я за последние 23 года не слышал. Приятно удивлен», — прокомментировал видео депутат.
Глава пресс-службы фракции КПРФ Александр Ющенко в беседе с «Газетой.Ru» охарактеризовал поступок Абдалкина как «глупость» и обвинил его в желании «поймать сиюминутную популярность» в интернете. Он пообещал, что это «не останется без внимания» руководства фракции КПРФ в Самарской областной думе.
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов на заседании Думы похвалил послание Путина, отметив показанные президентом «уверенность и реализм» и подчеркнув, что антипрезидентских «выпадов больше не будет». Депутат от «Единой России» Александр Хинштейн в контексте слов Зюганова потребовал от КПРФ «приструнить» Абдалкина.