Россия приостанавливает участие в договоре об СНВ. Никто не жалеет тех, кто лишился яхт и дворцов. Но охоты на ведьм не будет Послание Путина Федеральному собранию. Коротко

Мы живем в рубежное время, когда происходят важнейшие события. На Украине Запад играл краплеными картами, и сейчас в этом признается, не стесняясь. Это они развязали войну, а мы используем силу, чтобы ее остановить. Чем больше дальнобойных западных систем будет поступать на Украину, тем дальше мы будем вынуждены отодвигать угрозы от наших границ.

Мы не будем заниматься охотой на ведьм; те, кто уехал из России — пусть это останется на их совести. Всем участникам будем давать отпуск — 14 дней раз в полгода. Создадим госфонд для помощи семьям погибших.

Запад развернул против нас еще и экономический фронт, но он нигде ничего не добился. ВВП России снизился на 2,1%, а год назад нам предрекали обвал. Мы выведем экономику на новые рубежи, есть возможности для прорыва.

Образ Запада как тихой гавани оказался фальшивкой, и те, кто этого не понял, многое потеряли. Никто из простых граждан не пожалел тех, кто потерял капиталы, лишился яхт и дворцов. Я говорю таким людям: бессмысленно бегать с протянутой рукой, будьте со своей родиной.

Президентские выборы состоятся в 2024 году в соответствии с законом. Губернаторские выборы и выборы в законодательные собрания регионов тоже пройдут «с соблюдением всех демократических конституционных процедур» — в сентябре 2023 года.

Россия приостанавливает свое участие в . Есть информация, что США задумываются о проведении ядерных испытаний. Если они это сделают — мы тоже сделаем.

Это пересказ основных тезисов, изложенных Владимиром Путиным в его послании Федеральному собранию. Высказывания президента значительно сокращены и отредактированы с сохранением общего смысла.

Фото на обложке: Mikhail Metzel / Sputnik / Scanpix / LETA