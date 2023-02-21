Путин пообещал, что выборы президента в 2024 году состоятся «с соблюдением всех демократических конституционных процедур»
Президент РФ Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию, заявил, что выборы президента в 2024 году, а также губернаторские выборы и выборы в законодательные собрания регионов в сентябре 2023 года пройдут «в строгом соответствии с законом». Его слова приводит «Интерфакс».
«Хочу подчеркнуть, что и выборы в местные, и региональные органы власти в сентябре этого года, и президентские выборы в 2024-м — состоятся в строгом соответствии с законом, с соблюдением всех демократических конституционных процедур», — сказал Путин.
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В начале января источники «Коммерсанта» сообщили, что Кремль начал подготовку к президентским выборам 2024 года, исходя из того, что в них будет участвовать Владимир Путин. О том, что Кремль начал подготовку к президентской кампании, «Медуза» писала в октябре 2022 года. Владимир Путин пока не объявлял, что будет баллотироваться на новый срок. Выборы президента РФ намечены на 17 марта 2024 года.
В единый день голосования 10 сентября 2023 года губернаторские выборы пройдут в 25 регионах, в том числе в Москве и Московской области. В 20 регионах, в число которых власти России включают аннексированные территории Украины, будут выбирать депутатов региональных парламентов.