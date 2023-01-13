«Коммерсант»: в Кремле начали подготовку к президентским выборам 2024 года с участием Путина

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Внутриполитический блок Кремля начал подготовку к президентским выборам 2024 года, исходя из того, что они пройдут в запланированные сроки и при участии действующего главы государства.

Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники во внутриполитическом блоке администрации президента.

Владимир Путин пока не объявлял о намерении баллотироваться на очередной срок, однако в администрации президента прорабатывают различные сценарии выборов, исходя из того, что он будет в них участвовать. Пока проработка носит предварительный характер: четких контуров идеологической составляющей еще нет, хотя предполагается, что она будет основываться на теме единства, пишет «Коммерсант».

В свете предстоящей президентской кампании, отмечает издание, особое внимание в администрации президента привлечено к выборам разных уровней, которые должны пройти в единый день голосования в сентябре 2023 года, в том числе и на аннексированных территориях. Эти выборы, пишет издание, рассматривают, в том числе, как возможность протестировать как технологические, так и содержательные идеи, которые можно будет применить во время президентской кампании в 2024 году.

О подготовке к президентским выборам 12 января писала и «Верстка». Региональные власти получили от федерального центра распоряжение провести подготовку к будущей кампании, сообщало издание, отмечая, что это должно дать сигнал, что все идет по плану несмотря на военные действия.

Летом 2020 года в России прошло голосование по поправкам к Конституции, в том числе об «обнулении» президентских сроков. Владимир Путин, таким образом, получил возможность еще дважды избираться на пост президента и занимать его до 2036 года.

Следующие президентские выборы в России, по действующему законодательству, должны быть назначены на 17 марта 2024 года.

О том, что Кремль начал подготовку к президентской кампании 2024 года, «Медуза» писала в июле.

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