Путин в послании Федеральному собранию предложил создать специальный госфонд для помощи семьям погибших участников и ветеранов войны

Президент РФ Владимир Путин предложил создать специальный государственный фонд для адресной помощи семьям участников в Украине.

«Наш долг поддержать семьи, помочь им вырастить детей. Семья должна быть окружена заботой. На их нужды нужно отвлекаться сразу, без волокиты», — сказал Путин в ходе послания Федеральному собранию.

По его словам, фонд будет координировать вопросы социальной и гуманитарной поддержки, помогать в образовании, трудоустройстве, предпринимательстве и так далее.

Путин поручил развернуть структуры фонда во всех регионах России уже в 2023 году. При этом за каждым ветераном должен быть закреплен персональный социальный работник.

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