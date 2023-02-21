Путин в послании Федеральному собранию предложил создать специальный госфонд для помощи семьям погибших участников и ветеранов войны
Источник: ТАСС
Президент РФ Владимир Путин предложил создать специальный государственный фонд для адресной помощи семьям участников «спецоперации» в Украине.
«Наш долг поддержать семьи, помочь им вырастить детей. Семья должна быть окружена заботой. На их нужды нужно отвлекаться сразу, без волокиты», — сказал Путин в ходе послания Федеральному собранию.
По его словам, фонд будет координировать вопросы социальной и гуманитарной поддержки, помогать в образовании, трудоустройстве, предпринимательстве и так далее.
Путин поручил развернуть структуры фонда во всех регионах России уже в 2023 году. При этом за каждым ветераном должен быть закреплен персональный социальный работник.