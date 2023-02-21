«Никто из простых граждан не пожалел тех, кто потерял капиталы, лишился яхт и дворцов». Путин обратился с «напутствием» крупному бизнесу

Владимир Путин призвал крупный бизнес действовать в российской юрисдикции и инвестировать в проекты на родине. Об этом президент РФ сказал в ходе оглашения послания Федеральному собранию.

Если помните, я, обращаясь к крупному бизнесу, сказал, что замучаетесь пыль глотать, бегая по западным судам. Так все и произошло. Никто из простых граждан страны не пожалел тех, кто потерял капиталы, лишился яхт и дворцов. На кухнях припомнили приватизацию и показную роскошь новых элит.

Путин добавил, что у каждого остается возможность выбора.

Кто-то захочет доживать свой век в особняке за рубежом с заблокированными счетами. Но для каждого Запада такие люди останутся чужаки, и купленные титулы графов тут не помогут. Они там второй сорт. Но есть и другой выбор: быть со своей Родиной. Хочу, чтоб меня услышали те, кто столкнулся с волчьими повадками Запада — бегать с вытянутой рукой и выпрашивать деньги бессмысленно.

«Инвестируйте в Россию — так и капиталы сохраните, и заработаете благодарность общества. Будем считать, что это напутствие нашему бизнесу», — резюмировал президент.

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