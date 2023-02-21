Владимир Путин пообещал, что правительство РФ будет и дальше повышать минимальный размер оплаты труда (МРОТ) темпами выше инфляции.

В ходе оглашения послания Федеральному собранию президент предложил с 1 января 2024 года вдобавок к запланированному повышению МРОТ провести еще одно — на дополнительные 10%. Таким образом, по словам Путина, минимальный размер оплаты труда в РФ вырастет на 18,5% — до 19 242 рублей.

Также президент предложил увеличить образовательный налоговый вычет на детей с 50 до 100 тысяч рублей, а вычет за лечение — со 120 до 150 тысяч рублей.

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С 1 января 2023 года минимальный размер оплаты труда составляет 16 242 рубля в месяц. За прошедший год МРОТ вырос на 6,3%.

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