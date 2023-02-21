Путин объявил о дополнительном повышении МРОТ — до 19 242 рублей
Источник: ТАСС
Владимир Путин пообещал, что правительство РФ будет и дальше повышать минимальный размер оплаты труда (МРОТ) темпами выше инфляции.
В ходе оглашения послания Федеральному собранию президент предложил с 1 января 2024 года вдобавок к запланированному повышению МРОТ провести еще одно — на дополнительные 10%. Таким образом, по словам Путина, минимальный размер оплаты труда в РФ вырастет на 18,5% — до 19 242 рублей.
Также президент предложил увеличить образовательный налоговый вычет на детей с 50 до 100 тысяч рублей, а вычет за лечение — со 120 до 150 тысяч рублей.
«Медуза» в России теперь не только «иноагент», но еще и «нежелательная» организация. Этот статус — гораздо хуже прежнего. Тем не менее мы продолжаем работать. Нас по-прежнему можно читать. Это безопасно. Здесь — все ответы на тревожные вопросы.
С 1 января 2023 года минимальный размер оплаты труда составляет 16 242 рубля в месяц. За прошедший год МРОТ вырос на 6,3%.