Путин: в Брянской области совершен «террористический акт»

Президент России Владимир Путин заявил, что события, произошедшие в Брянской области, — это «террористический акт». Об этом, сообщает «Интерфакс», он заявил на церемонии открытия Года педагога и наставника, в которой принял участие в режиме видеоконференции.

«Сегодня совершили очередной террористический акт, очередное преступление. Проникли на приграничную территорию и открыли огонь по гражданским лицам. Видели, что это гражданская машина, видели, что там сидят гражданские лица и дети. „Нива“ обыкновенная. Открыли огонь по ним», — заявил Путин.

По его словам, «теракт» совершили «неонацисты и их хозяева». Из цитат и видео, которые опубликовали СМИ, неясно, о ком конкретно идет речь. Позже РИА Новости уточнило, что Путин говорил об «украинских неонацистах».

«Именно такие люди ставили перед собой задачу лишить нас исторической памяти, лишить нас своей истории, лишить нас своих традиций, языка», — добавил российский президент, пообещав «дожать» этих людей.

«Медуза» в России теперь не только «иноагент», но еще и «нежелательная» организация. Этот статус — гораздо хуже прежнего. Тем не менее мы продолжаем работать. Нас по-прежнему можно читать. Это безопасно. Здесь — все ответы на тревожные вопросы.

Днем 2 марта губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что в приграничный Климовский район проникла «украинская диверсионно-разведывательная группа». По его словам, эта группа обстреляла автомобиль, убив одного человека и ранив ребенка 2012 года рождения. В ФСБ заявили, что «украинские националисты» нарушили границу в Брянской области.

Российские СМИ сообщали, что под обстрел попала не машина, а школьный автобус. А также заявили о захвате заложников. Власти Брянской области отрицали сообщения про автобус, а захват заложников не подтвердили.

Ответственность за проникновение в Брянскую область на себя взял «Русский добровольческий корпус» (РДК), воюющий, по его утверждению, в составе ВСУ. Один из бойцов РДК рассказал, что около 45 человек зашли на территорию России, записали видео и «сделали засаду на две БМП». По его словам, заложников они не брали, «с гражданскими не воюют», а россиян призывают «поднимать бунт и сражаться».

В офисе президента Украины заявили, что Киев не имеет отношения к событиям в Брянской области. По словам советника главы офиса Михаила Подоляка, случившееся — либо российская провокация, либо действия «российских партизан», которые «начинают демонтировать режим Путина».

Что известно о событиях в Брянской области

В два села в Брянской области, как утверждают российские власти, проникли «украинские диверсанты» В Киеве назвали эти сообщения «классической провокацией»

Что известно о событиях в Брянской области

В два села в Брянской области, как утверждают российские власти, проникли «украинские диверсанты» В Киеве назвали эти сообщения «классической провокацией»