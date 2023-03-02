ФСБ заявила о задержании жителя Хабаровского края по подозрению в госизмене. По версии спецслужбы, он сам предлагал передать Украине сведения о военных объектах

Федеральная служба безопасности сообщила о задержании жителя Комсомольска-на-Амуре, который по свой инициативе связался с украинской стороной и предложил передать ей секретные сведения.

В сообщении ФСБ, которое цитирует «Интерфакс», утверждается, что речь шла об информации о военных объектах на территории Хабаровского края, «которая могла быть использована для проведения диверсионно-террористических актов, ударов высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами в районах погрузки, содержания и путях следования военной техники». Эти данные, по версии ФСБ, подозреваемый собирался передать представителю Главного управления разведки Минобороны Украины, с которым «инициативно» связался в интернете.

Возбуждено уголовное дело по статье 275 («Государственная измена») УК России, предусматривающей наказание до 20 лет лишения свободы. Никаких других подробностей ФСБ не сообщает.

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Дела о госизмене засекречены и рассматриваются в закрытом режиме. Зачастую о самом факте такого дела становится известно только после вынесения приговора.

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