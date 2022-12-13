10 лет назад ФСБ отчитывалась о «предотвращении» десятков терактов, которые якобы готовили «исламисты». Теперь она «предотвращает» теракты СБУ и «украинских националистов» Главное из исследования «Новой газеты Европа»

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Кадр из оперативного видео ФСБ о задержании в Севастополе подозреваемого в шпионаже в пользу СБУ, 8 декабря 2022 года ЦОС ФСБ РФ / ТАСС

За последние 10 лет в России, согласно официальным данным, значительно выросло число преступлений «террористической направленности», несмотря на то, что в 2018 году ФСБ отчиталась о ликвидации «бандитского подполья» на Северном Кавказе. Росту статистики могло поспособствовать как ужесточение «антитеррористического» законодательства, так и действия силовиков по выявлению «украинских националистов».

К такому выводу пришла «Новая газета Европа», изучив отчеты о деятельности российских силовых ведомств. Журналисты проанализировали заявления ФСБ и Национального антитеррористического комитета о «предотвращенных» терактах в России за последние 10 лет: с 2013 года таких пресс-релизов набралось 425. Также авторы исследования изучили данные Генпрокуратуры и Судебного департамента о выявленных преступлениях «террористической направленности» и людях, осужденных по «террористическим» статьям.

Согласно подсчетам журналистов, за 10 лет ФСБ отчиталась об убийстве как минимум 570 «исламистов» и «предотвращении» более 300 терактов в Северо-Кавказском регионе.

Если в начале 2010-х спецслужбы «предотвращали» теракты только в среде «исламистского подполья», то к концу десятилетия на смену таким терактам пришли (10 «предотвращенных» терактов в 2020 году, когда из-за ковида школьники находились на дистанционном обучении), а затем преступления, приписываемые СБУ и «украинским националистам» (17 и 11 «предотвращенных» терактов в 2022 году соответственно).

Согласно данным «Новой газеты Европа» на начало декабря, в 2022 году ФСБ провела рекордные за шесть лет 47 контртеррористических операций. Большинство из них связывают с Украиной.

«Сейчас, когда идет война, вполне понятны интересы государства показать террористическую деятельность страны, которая подверглась агрессии, и таким образом оправдать в глазах населения свои собственные преступные действия», — пояснил руководитель проекта «Поддержка политзаключенных. » Сергей Давидис.

13 декабря глава ФСБ и Национального антитеррористического комитета (НАК) Александр Бортников отчитался о предотвращении за год 123 преступлений «террористической направленности», в том числе 64 терактов.

Вот что говорится в пресс-релизе по итогам заседания НАК:

Бортников отметил, что в текущем году значительно увеличилось количество террористических проявлений, прежде всего, в приграничных регионах, расположенных в ЦФО и ЮФО. Это связанно как с разведывательно-подрывной деятельностью украинских спецслужб, проводимой при поддержке стран Запада во главе с США, так и с попытками создания сторонниками международных террористических организаций законспирированных ячеек и совершения преступлений террористической направленности.

До начала войны в Украине целью ФСБ чаще всего становились вооруженные боевики и террористы-смертники. После 24 февраля, когда началось вторжение в Украину, силовики сосредоточились на антивоенных акциях, пишут авторы исследования.

Большая часть (69%) предотвращенных в 2022 году преступлений, которые в спецслужбах квалифицировали как теракты, не угрожали жизни людей, а были диверсиями, выяснили журналисты. Так, уголовные дела о подготовке теракта заводили на людей, подозреваемых в поджогах военкоматов и диверсиях на объектах энергетики или железнодорожных путях.

«Терроризм — это, в первую очередь, демонстративное действие, которое связано с угрозой для населения. Государство вправе рассматривать поджоги своих военкоматов как преступления. Но общественная опасность порчи двери в деревне, конечно, не такова, чтобы можно было квалифицировать это преступление как теракт», — комментирует Сергей Давидис.

Анализируя региональную статистику силовиков, журналисты «Новой газеты Европа» пришли к выводу, что за последние годы в пятерку регионов-лидеров и по количеству «предотвращенных» терактов, и по числу зафиксированных террористических преступлений вошел Крым. Его опережают Москва и северокавказские республики (Дагестан, Чечня, Ингушетия). Причиной этому называется преследование по «террористическим» статьям крымских татар из организации «Хизб ут-Тахрир», признанной террористической в России.

За два десятилетия понятие терроризма в российском законодательстве сильно разрослось. В 1990-е годы в УК была только одна статья о терроризме — 205. Сейчас их насчитывается восемь. Перечень преступлений, причисляемых к терроризму, дополнился финансированием, пособничеством, призывами в интернете и даже замалчиванием. Число осужденных по «террористическим» статьям выросло в 54 раза. С 2010 года самым массовым преступлением террористической направленности стала статья 205.2 УК об оправдании терроризма. В начале декабря депутаты Госдумы представили новые поправки к Уголовному кодексу РФ, которые приравнивают диверсантов к террористам.

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