Задержан отец школьницы из Тульской области, нарисовавшей антивоенный рисунок на ИЗО. Он фигурант уголовного дела о «дискредитации» армии

Полиция задержала Алексея Москалева — жителя города Ефремов Тульской области, чья дочь Маша весной 2022 года нарисовала антивоенный рисунок на уроке рисования. Об этом сообщает издание «Спектр» со ссылкой на неназванную волонтерку, знакомую с Москалевым.

Дочь мужчины Маша осталась одна дома. Полиция провела обыск у нее и ее отца, пишет «Спектр». Также, по информации издания, полицейские приезжали к волонтерке, которая поддерживает семью Москалевых. У нее тоже собирались устроить обыск (на каком основании, не уточняется), но пока его не проводили.

Обновлено. Муниципальный депутат из Ефремова Ольга Подольская подтвердила «Дождю» задержание Москалева. По словам Подольской, полицейские начали искать его после того, как он пообщался со СМИ. Сейчас к нему едет адвокат. Его дочь находится под присмотром службы опеки в том месте, где они жили с отцом.

27 февраля «Спектр» и «ОВД-Инфо» выпустили большой материал о семье Москалевых. Алексей воспитывает дочь Машу один. В апреле 2022 года девочка нарисовала антивоенный рисунок на уроке ИЗО. После этого с Машей провели беседу сотрудники ФСБ, а на ее отца составили административный протокол о «дискредитации» российской армии, найдя в его соцсетях антивоенные посты и комментарии.

Из-за произошедшего Алексей Москалев забрал дочь из школы. А в декабре 2022 года к семье пришли с обыском сотрудники ФСБ и полиции. Они изъяли все сбережения Москалевых. После обыска Алексея забрали на допрос в ФСБ, а его дочь отвезли в приют. На Алексея завели уголовное дело о «дискредитации» армии, совершенной повторно. Меру пресечения ему не избирали. На следующий день он забрал Машу из приюта и уехал с ней из города.

Алексей Москалев ранее опасался, что если его заключат под стражу по уголовному делу, его дочь может оказаться в приюте, так как другие родственники не заберут ее к себе.

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История семьи Москалевых

Школьница из Тульской области нарисовала антивоенный рисунок. Теперь отец, который воспитывает ее один, — фигурант уголовного дела о «дискредитации» армии Его могут посадить, а ребенка отправить в приют

История семьи Москалевых

Школьница из Тульской области нарисовала антивоенный рисунок. Теперь отец, который воспитывает ее один, — фигурант уголовного дела о «дискредитации» армии Его могут посадить, а ребенка отправить в приют