Война Триста семьдесят первый день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 28 февраля читайте здесь.
«Медуза» в России теперь не только «иноагент», но еще и «нежелательная» организация. Этот статус — гораздо хуже прежнего. Тем не менее мы продолжаем работать. Нас по-прежнему можно читать. Это безопасно. Здесь — все ответы на тревожные вопросы.
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Сегодня в Белгородской области пройдет проверка систем оповещения, в рамках которой в регионе включат сирены и голосовые сигналы. Кроме того, по улицам проедут машины с громкоговорителями, рассказал губернатор области Вячеслав Гладков.
Это плановая работа. Несмотря на то, что враги пытаются нам ее сбить. Например, вчера в результате взлома серверов радиостанций в эфире прозвучала информация об объявлении воздушной тревоги. Конечно же, она является ложной и не соответствует действительности.
Ранее «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу администрации Томской области сообщил, что МЧС РФ перенесло на неопределенный срок комплексную проверку готовности систем оповещения по всей стране. Сообщалось, что такое решение приняли из-за хакерских атак на инфраструктуру связи.
Утром 1 марта российские военные обстреляли Чугуев в Харьковской области. В городе были зафиксированы три попадания, сообщил глава областной администрации Олег Синегубов.
В результате поврежден жилой дом, ранения получили 52-летний мужчина и 13-летний мальчик. Мужчину госпитализировали, ребенку оказали помощь на месте.
ВСУ могут «стратегически отступить» из Бахмута
Об этом в интервью CNN заявил советник президента Украины по экономическим вопросам Александр Роднянский.
Россия сейчас пытается окружить его (Бахмут), и для этого они используют лучшие подразделения ЧВК Вагнера, по-видимому, лучше всего обученные и наиболее опытные. Наши военные, очевидно, собираются взвесить все варианты. Пока они удерживают город, но, если понадобится, они стратегически отступят, потому что мы не собираемся жертвовать всеми нашими людьми просто так.
По словам Роднянского, решение об отступлении остается за украинскими военными. Он отметил, что район к западу от Бахмута укреплен, поэтому даже в случае отступления ВСУ из города российские силы не смогут быстро продвинуться вперед. «Не сомневайтесь, наше контрнаступление не за горами», — добавил Роднянский.
Появилась новая информация о беспилотниках, которые накануне атаковали Белгород и Подмосковье.
По данным Baza, дроны, упавшие в Белгороде 27 февраля, были начинены «кустарными» самодельными взрывными устройствами с двумя килограммами взрывчатки и поражающими элементами.
Всего, пишет издание, таких беспилотников было четыре, и только в одном случае взрывчатка сдетонировала. Местные власти сообщали только о трех дронах.
Четвертый беспилотник, по информации Baza, попал в крышу супермаркета в селе Шагаровка и взорвался. После этого начался пожар. В результате атаки пострадала крыша и часть торговых залов магазина, сумму ущерба оценивают в два миллиона рублей.
Беспилотник, который упал под Коломной неподалеку от газовой станции «Газпрома», также был начинен взрывчаткой, сообщают «Осторожно, новости». По данным телеграм-канала, сотрудники ФСБ обнаружили «две взрывчатки С-4 весом 1 кг, а также 4 заряда к РПГ».
Доходы России от экспорта нефти и газа упали почти на 40%
В январе 2023 года доходы России от экспорта нефти и газа снизились на 38% по сравнению с январем 2022 года. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на данные Международного энергетического агентства (МЭА).
Так, по сведениям МЭА, в начале этого года Москва получила от нефтегазового экспорта 18,5 миллиарда долларов, в тот же период прошлого года — около 30 миллиардов долларов.
Исполнительный директор МЭА Фатих Бироль заявил, что западные санкции в отношении российских энергоносителей достигли своей цели — стабилизировали рынки и сократили доходы Москвы.
Силы ПВО Украины ночью сбили четыре дрона-камикадзе «Шахед -136/131», уточнили в ВСУ. Беспилотники атаковали территории страны с северного направления.
Ранее глава Полтавской областной администрации Дмитрий Лунин сообщал, что по предварительным данным над территорией области сбили пять российских беспилотников.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное
- За минувшие сутки ВСУ отбили более 85 атак противника на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. Россияне продолжают штурмовать Бахмут.
- Российские войска нанесли два ракетных и 12 авиационных ударов, в том числе применив два беспилотника «Шахед-136». Дроны сбили украинские военные. Кроме того, армия РФ совершила 68 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Пострадали мирные жители.
- В очередной раз фиксируется эвакуация отдельных категорий граждан из аннексированного Крыма. В последнее время военнослужащие ВС РФ, дислоцирующиеся в Перевальном, отправляют свои семьи в Россию.
- Украинская авиация за минувшие сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения российских войск. Ракетчики и артиллеристы ВСУ поразили 9 районов сосредоточения живой силы, один район сосредоточения оружия и военной техники, две позиции зенитно-ракетных комплексов, станцию РЭБ, а также склад боеприпасов противника.
Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, невозможно.
В Госдуму внесли законопроект об уголовной ответственности за «дискредитацию» участников боевых действий. Он предполагает наказание до 15 лет лишения свободы
Как сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин, инициатива защитит «всех, кто сегодня, рискуя своей жизнью, обеспечивает безопасность страны и наших граждан». По его словам, речь идет не только об армии РФ, но и о добровольческих формированиях, организациях и лицах, «которые содействуют в выполнении возложенных на ВС РФ задач».
«Наказание нарушителям грозит строгое: штрафы до пяти миллионов рублей либо в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет, либо исправительные или принудительные работы до пяти лет, либо лишение свободы сроком до 15 лет», — заявил Володин.
Сейчас статьи 20.3.3 КоАП и 280.3 УК предполагают наказание за «дискредитацию» использования вооруженных сил России. В частности, уголовная статья о «дискредитации» предполагает наказание вплоть до пяти лет лишения свободы.
Госдума рассмотрит законопроект во втором чтении 2 марта, третье, окончательное, чтение, как ожидается, пройдет 14 марта.
В январе Володин поручил «в срочном порядке изучить вопрос» о введении уголовной ответственности «за дискредитацию участников боевых действий». Это произошло после обращения основателя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина.
В России перенесли проверки систем оповещения из-за хакерских атак
МЧС РФ перенесло на неопределенный срок комплексную проверку готовности систем оповещения, сообщила пресс-служба администрации Томской области.
«Запланированная сегодня утром, 1 марта, комплексная проверка готовности систем оповещения населения с запуском электросирен и замещением телерадиоэфира перенесена на неопределенный срок. По информации МЧС РФ, комплексные проверки перенесены в связи с хакерскими атаками на инфраструктуру связи», — говорится в сообщении (цитата по «Интерфаксу»).
В пресс-службе администрации области «Интерфаксу» уточнили, что проверки перенесли во всех регионах России.
28 февраля в нескольких регионах России вещание телеканалов и радиостанций было прервано сообщением «об угрозе ракетного удара». В МЧС заявили о взломе. Ранее в нескольких городах России по радио прозвучало сообщение о воздушной тревоге и угрозе ракетного удара. В МЧС РФ также заявили, что серверы радиостанций были взломаны.
В ночь на 1 марта российские войска обстреляли четыре общины Никопольского района Днепропетровской области — Никопольскую, Марганецкую, Мировскую и Червоногригорьевскую. Об этом рассказал глава региона Сергей Лысак.
В результате обстрелов в Никополе повреждены транспортное и три промышленных предприятия, дорога, а также линии электропередач. В Мировской общине разрушены агрофирма и магазин, повреждены несколько домов и хозяйственных построек, электросеть и газопровод. Люди не пострадали.
«На остальных территориях еще работают спасатели и устанавливают последствия атак», — добавил Лысак.
Поздно вечером 28 февраля в Киеве и нескольких областях Украины была объявлена воздушная тревога. В Полтавской области сработали системы ПВО.
Как рассказал глава региона Дмитрий Лунин, по предварительным данным, ВСУ сбили до пяти российских дронов.
Зеленский: интенсивность боев в Бахмуте нарастает
Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении по итогам 370-го дня войны рассказал о ситуации в Бахмуте.
Самое тяжелое по-прежнему — Бахмут и бои, имеющие значение для защиты города. <…> Россия вообще не считает людей, отправляя их на постоянные штурмы наших позиций. Интенсивность боев только нарастает.
Также он сообщил, что на очередном заседании Ставки верховного главнокомандующего обсуждался вопрос контрнаступления Украины.
Готовим возвращение наших воинов к активным действиям ради освобождения нашей земли. Помним эту нашу абсолютно справедливую цель, и ежедневно приближаемся к ее реализации: Украина будет свободной, вся Украина.
Бои за город Бахмут в Донецкой области ведутся с июля 2022 года. Военные аналитики отмечали, что для России захват Бахмута имеет скорее символическое и политическое значение, но не важен со стратегической точки зрения.
В феврале в интервью итальянским СМИ Зеленский заявил, что Украине важно защитить Бахмут, но она будет воевать на этом участке фронта, пока это разумно.
Здравствуйте. Начинается 371-й день полномасштабного вторжения России в Украину. «Медуза» возобновляет регулярную трансляцию, в которой будет следить за главными событиями войны.