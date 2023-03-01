«Медвестник»: пациентам из России стало намного сложнее получить лечение в зарубежных клиниках

На фоне продолжающейся войны и санкций, введенных из-за российского вторжения в Украину, пациентам из России стало труднее получить лечение в европейских клиниках. Об этом пишет «Медвестник» со ссылкой на данные сервиса TopMedClinic, объединяющего медицинские турагентства.

Как сообщила изданию гендиректор TopMedClinic Виктория Сандалюк, ряд немецких государственных и университетских клиник фактически перестали работать с российскими пациентами: «Они принимают заявки, но ответ получить невозможно. Видно, что появилось негласное правило не заниматься россиянами или оставлять их „на потом“». Она также отметила, что европейские клиники демонстрируют, что больше не смотрят на российский рынок — «например, они убрали русскоговорящих операторов».

О том, что немецкие клиники не принимают пациентов из России, заявили изданию и в российском представительстве провайдера медстрахования Madanes, а также в сервисе «Клиники Германии».

Основатель «Клиник Германии» Максим Рыков рассказал: «Абсолютно все немецкие государственные клиники, в том числе „Шаритэ“, больше не выдают медицинские приглашения россиянам. Это факт. В клиниках нам объясняют, что у них даже больше нет нужных формуляров в системе. То есть раньше у них была форма медприглашения по стране „Россия“, а теперь она из базы удалена».

По словам Рыкова, пройти лечение в государственной клинике в Германии пациенту из России можно будет, только если он найдет медицинское агентство в том же городе (например, Берлине), которое займется его оформлением. Стоимость подобной услуги в Мюнхене, например, стоит около 750 евро.

В целом, по данным сервиса TopMedClinic, число уехавших на лечение за границу россиян в 2022 году сократилось минимум на 30–40%. Эксперты связывают падение не только с отказами из клиник, но и резким ростом стоимости лечения, в первую очередь, за счет усложнения логистики — перелетов, платы за оформление виз и обеспечения прохождения денежных переводов в условиях санкций. Виктория Сандалюк из TopMedClinic описала ситуацию так:

Если раньше работа шла потоком — мы связывались с клиниками и дальше сразу занимались оформлением пациента, то теперь либо получаем ответы, что клиника не может принять человека из-за российского паспорта, либо пациент отказывается сам, узнав стоимость лечения.

«Медуза» в России теперь не только «иноагент», но еще и «нежелательная» организация. Этот статус — гораздо хуже прежнего. Тем не менее мы продолжаем работать. Нас по-прежнему можно читать. Это безопасно. Здесь — все ответы на тревожные вопросы.

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