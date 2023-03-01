Госдума собралась ввести уголовное наказание за «дискредитацию» всех участников вторжения в Украину, включая бойцов «добровольческих формирований»

На рассмотрение Госдумы внесены поправки, вводящие административное и уголовное наказание за «дискредитацию» всех участников «специальной военной операции», включая «добровольческие формирования».

О подготовке и внесении поправок объявил 1 марта спикер Госдумы Вячеслав Володин. Как ранее предполагал глава «Агоры» Павел Чиков, поправки вносятся в законопроекты, ожидающие второго чтения. В случае с «дискредитацией добровольцев» это законопроект о запрете распространения в СМИ инструкций по изготовлению боеприпасов (административная ответственность) и законопроект о незаконном проникновении на охраняемый объект (уголовная ответственность).

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал поддержать поправки о «дискредитации добровольцев».

«Дискредитацию добровольцев» планируют добавить в две статьи Уголовного кодекса РФ — 207.3 и 280.3.

Первая статья — «публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил в целях защиты интересов страны и граждан, поддержания международного мира и безопасности» — предусматривает максимальное наказание до 15 лет лишения свободы.

Вторая — «публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил, а также на дискредитацию исполнения госорганами России своих полномочий за пределами территории страны в определенных целях» — до 5 лет лишения свободы.

Этим же законопроектом, пишет РБК, планируется ужесточить ответственность за совершение действий, указанных в части 1 обеих статей. Так, в части 1 статьи 280.3 УК в качестве максимального наказания сейчас предусматривается лишение свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на тот же срок. Поправками предлагается увеличить этот срок до пяти лет.

В части 1 статьи 207.3 УК максимальное наказание — принудительные работы на срок до трех лет, либо лишение свободы на тот же срок — предлагается также заменить на пятилетний срок.

Рассмотреть законопроекты с поправками о «дискредитации добровольцев» планируется на заседании 2 марта.

«Медуза» в России теперь не только «иноагент», но еще и «нежелательная» организация. Этот статус — гораздо хуже прежнего. Тем не менее мы продолжаем работать. Нас по-прежнему можно читать. Это безопасно. Здесь — все ответы на тревожные вопросы.

В России после начала полномасштабного вторжения в Украину власти регионов начали формировать добровольческие батальоны (подробнее об этом можно прочитать здесь), кроме того, «штурмовыми добровольческими отрядами» Минобороны РФ называет ЧВК Вагнера, куда вербуют заключенных (как это происходит, можно посмотреть здесь).

По такой же схеме — внесение поправок в законопроекты, ожидавшие второго чтения, отмечает глава «Агоры», в марте 2022 года был принят «пакет законов о военной цензуре».

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