Война Триста семидесятый день. Онлайн «Медузы»

новости

«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 27 февраля читайте здесь.

Главные новости:

Воздушное пространство над Санкт-Петербургом закрыли из-за «неопознанного объекта».

В Туапсе произошел пожар на нефтебазе «Роснефти». По данным СМИ, там взорвались два дрона. Еще один беспилотник упал в Адыгее.

В эфире ряда российских телеканалов и радиостанций передали сигналы «воздушной тревоги». МЧС заявило о взломе серверов СМИ.

В Белгороде упали три беспилотника. Один из них залетел в окно квартиры.

ООН: с начала российского вторжения в Украине погиб как минимум 8101 человек, 13 479 получили ранения.

В Киеве, Харькове, Львове, Житомире, Одессе, Ивано-Франковске пресечены массовые драки подростков, которые относят себя к субкультуре «ЧВК Редан». Власти считают, что провокации устраивают из России.

«Медуза» в России теперь не только «иноагент», но еще и «нежелательная» организация. Этот статус — гораздо хуже прежнего. Тем не менее мы продолжаем работать. Нас по-прежнему можно читать. Это безопасно. Здесь — все ответы на тревожные вопросы.

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