Война Триста семидесятый день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 27 февраля читайте здесь.
Главные новости:
- Воздушное пространство над Санкт-Петербургом закрыли из-за «неопознанного объекта».
- В Туапсе произошел пожар на нефтебазе «Роснефти». По данным СМИ, там взорвались два дрона. Еще один беспилотник упал в Адыгее.
- В эфире ряда российских телеканалов и радиостанций передали сигналы «воздушной тревоги». МЧС заявило о взломе серверов СМИ.
- В Белгороде упали три беспилотника. Один из них залетел в окно квартиры.
- ООН: с начала российского вторжения в Украине погиб как минимум 8101 человек, 13 479 получили ранения.
- В Киеве, Харькове, Львове, Житомире, Одессе, Ивано-Франковске пресечены массовые драки подростков, которые относят себя к субкультуре «ЧВК Редан». Власти считают, что провокации устраивают из России.
«Медуза» в России теперь не только «иноагент», но еще и «нежелательная» организация. Этот статус — гораздо хуже прежнего. Тем не менее мы продолжаем работать. Нас по-прежнему можно читать. Это безопасно. Здесь — все ответы на тревожные вопросы.
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Журналистку Юлию Старостину, помогавшую украинским беженцам в России, оштрафовали на 50 тысяч рублей по статье о «дискредитации» армии, пишет «Медиазона».
Одним из поводов к составлению административного протокола стала фраза «любовь и дружба сильнее войны», которую журналистка сказала в репортаже «Дождя».
Юлия Старостина сотрудничала с изданиями «Проект», The Bell, РБК и «Медузой». С апреля 2022 года она занималась помощью беженцам из Украины, собирала и отвозила гуманитарную помощь в пункты временного размещения. После составления административного протокола Старостина сообщила, что временно прекратит волонтерскую деятельность.
Александр Лукашенко, поддерживающий российское вторжение в Украину, неожиданно выступил за скорейшее окончание войны, пока Россия «не поставила экономику на военные рельсы».
Вот что он сказал в интервью китайским СМИ:
Надо воспользоваться этим моментом, когда Россия не развернула свою экономику в полном объеме и не поставила ее на военные рельсы. Уникальный момент. Такого момента может не быть. Все равно любая война заканчивается миром, и эта тоже закончится миром. Вопрос только в том, сколько погибнет людей и во имя чего погибнут эти люди.
Российские военные обстреляли в ночь на 28 февраля город Святогорск Донецкой области, сообщает глава военной администрации региона Павел Кириленко. В результате повреждена местная пожарно-спасательная часть Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины. Погиб один спасатель, еще четверо ранены. В самой службе назвали имя погибшего — это фельдшер спасательного отделения Александр Цуркан.
СМИ пишут, что воздушное пространство над Петербургом вновь открывают. Неопознанный объект, из-за которого в воздух поднимали истребители, не нашли.
По данным издания «Фонтанка», неопознанный летающий объект обнаружили в 160 — 200 километрах от Петербурга. Из-за этого в городе закрыт аэропорт Пулково.
Из-за введенного плана «Ковер» в воздух были подняты истребители Су-35 и МиГ-31. Читатели издания говорят, что услышать их можно даже в центре города: «Звуки как на параде».
Военная разведка Великобритании в новом отчете рассказывает, как возможная потеря самолета под Минском скажется на воздушных операциях РФ.
- 26 февраля 2023 года белорусская партизанская группа BYPOL и лидеры оппозиции в изгнании сообщили, что российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 получил повреждения в результате атаки беспилотников на авиабазе в Мачулищах. BYPOL сообщила о двух взрывах и повреждении передней и средней секций А-50, а также радиолокационной антенны.
- Роль А-50 заключается в создании распознаваемой картины воздушной обстановки и обеспечении координации действий соседних истребителей.
- Ущерб самолету официально не подтвержден, но потеря A-50 будет значительной, поскольку самолет является критически важным для российских воздушных операций для обеспечения картины воздушного боя.
- Это, вероятно, оставит в строю только шесть боевых А-50, что еще больше ограничит российские воздушные операции.
Правительство Санкт-Петербурга подтверждает, что аэропорт Пулково временно до полудня не принимает самолеты. Причина закрытия воздушного пространства не указана.
По данным Baza, в Санкт-Петербурге ввели план «Ковер», который объявляют при незаконном пересечении границы, а также при появлении в воздушном пространстве неопознанных объектов. В воздух подняты истребители, а гражданские рейсы переведены в «зону ожидания».
Глава военной администрации Николаевской области Виталий Ким призвал не игнорировать сигналы воздушной тревоги.
По его словам, российские военные технически готовы к нанесению нового ракетного удара по Украине еще с прошлой пятницы, годовщины полномасштабного вторжения. «Однако благодаря определенным действиям вооруженных сил и ГУР они переносят это. Но все равно готовятся, доразведывают, меняют тактику, делают фейковые атаки и все такое», — сообщил Ким.
СМИ пишут, что в небе над Петербургом обнаружен неопознанный объект. В связи с этим аэропорт Пулково перестал принимать самолеты.
В Адыгее взорвался неопознанный летательный аппарат
По словам главы республики Мурата Кумпилова, инцидент произошел в ночь на вторник в поселке Новом Гиагинского района. В результате незначительно повреждена постройка животноводческой фермы. Пострадавших нет.
За последние часы появлялись уже несколько сообщений о падениях беспилотников на территории России. Так, три дрона упали в Белгороде, еще два взорвались в Туапсе на территории нефтебазы «Роснефти». Также, по данным СМИ, три беспилотника взорвались в Брянской области, повредив вышку наблюдательного пункта ФСБ. Местный губернатор сообщал о сбитом украинском беспилотнике в Суражском районе.
Минкультуры совместно с Минобороны работают над созданием агитбригад
«Где-то нужно ребят на реабилитации навестить, где-то с большим концертом, где-то выступить на площади, где-то поехать в регионы», — заявила министр культуры РФ Ольга Любимова.
По ее словам, артисты самых разных жанров и возрастов просят позволить им поучаствовать, «помочь общему делу тем, что умеют и любят делать они».
МЧС сообщает, что сигналы «воздушной тревоги» в эфире российских телеканалов появились в результате «взлома серверов радиостанций и телеканалов».
В частности, предупреждения о ракетных ударах утром 28 февраля передавали в телеэфире в Московской и Ленинградской областях, а также на радиостанциях Белгородской области.
Издание Astra утверждает, что накануне в Брянской области три беспилотника атаковали и вывели из строя вышку пункта наблюдения пограничного управления ФСБ в Севском районе региона.
Губернатор Александр Богомаз официально сообщал лишь о сбитом утром 28 февраля беспилотнике над Суражским районом области.
В нескольких городах Московской области по телевизору передали сигналы ракетной тревоги. В частности, утром 28 февраля экстренное сообщение прервало трансляции каналов «Суббота», ТНТ4, 2×2.
22 февраля в результате взлома серверов коммерческих радиостанций в городах России по радио прозвучали сигналы «воздушной тревоги».
27 февраля в Киеве, Харькове, Львове, Житомире, Ивано-Франковске, а также Одессе были пресечены массовые драки подростков, которые относят себя к российской субкультуре «ЧВК Редан», сообщает «Украинская правда».
В частности, в Харькове были задержаны 245 человек, в основном несовершеннолетних. Глава Национальной полиции Украины в Харьковской области Владимир Тимошко заявил, что массовые драки должны были стать результатом флешмоба, организованного Россией. «Война идет не только на поле боя. Враг хочет уничтожить нашу страну и использует наших детей вместе с вами для своих кровожадных целей», — сказал он.
Ранее сообщалось о массовых задержаниях в городах России подростков, связанных с молодежной субкультурой «ЧВК Редан». Ее участники утверждают, что не имеют отношения к частным военным кампаниям, а аббревиатуру «ЧВК» используют в шутку. Субкультура вдохновлена японской мангой Hunter x Hunter о преступной группировке «Геней Редан».
В Госдуме заявляли, что намерены изучить ситуацию вокруг задержаний российских подростков из «ЧВК Редан». «Необходимо разобраться, не стоят ли за новой „модной структурой“ представители недружественных стран, единственная цель которых — дестабилизировать ситуацию через нашу молодежь», — заявил глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.
Бахмут, 27 февраля
В Брянской области сбит беспилотник ВСУ, утверждает глава региона Александр Богомаз.
По его данным, инцидент произошел утром 28 февраля над Суражским районом, пострадавших и разрушений нет.
Накануне в Белгороде, областном центре еще одного приграничного региона, упали три беспилотника. Также, по утверждению СМИ, два дрона взорвались в ночь на вторник на нефтебазе в Туапсе.
Путин готов к переговорам с Западом, но инициатив оттуда не поступает, заявил в интервью «Известиям» пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Президент был и остается открытым для любых контактов, которые могут помочь России достичь собственных целей теми или иными путями. Предпочтительно мирными, за столом переговоров, но когда это невозможно, и военными путями, то, что мы видим сейчас», — сказал представитель Кремля.
По его словам, канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон неоднократно говорили, что «продолжат общаться с Путиным, чтобы искать какие-то пути и выходы из ситуации». Однако за последнее время никаких инициатив с их стороны не было. В частности, подчеркнул представитель Кремля, хотя Макрон и говорил о готовности звонить Путину — «не было никаких запросов, ориентировок или проработок возможных сроков такого разговора».
Вот еще некоторые выдержки из интервью Пескова:
В Туапсе произошел пожар на нефтебазе «Роснефти»
По данным администрации города, пожар, начавшийся ночью на улице Индустриальной, удалось потушить в течение часа, нефтяные резервуары не затронуты, пострадавших нет.
Источники издания Astra утверждают, что на территории нефтебазы взорвались два неопознанных дрона. На месте обнаружены две воронки глубиной около 1,5 метра. Рядом с нефтебазой находится казарма с военными МО РФ.
О беспилотниках, начиненных взрывчаткой, также сообщает Baza.
В отношении жителя города Ефремова в Тульской области Алексея Москалева возбудили уголовное дело о «дискредитации» российской армии вскоре после того, как его дочь Маша, ученица шестого класса, нарисовала антивоенный рисунок.
В апреле 2022 года на уроке изо учительница Маши попросила класс нарисовать рисунки в поддержку российских войск в Украине. Девочка нарисовала российский и украинский флаги; на российском было написано «Нет войне», на украинском — «Слава Украине»; также на рисунке были женщина с ребенком, на которых летели ракеты со стороны России.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ
- Войска РФ сосредоточивают основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. За прошедшие сутки ВСУ отбили более 60 атак противника на этих направлениях.
- Противник за сутки нанес восемь ракетных и 32 авиационных удара. Осуществил 85 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
- Подразделения Сил обороны Украины за сутки уничтожили 11 иранских ударных беспилотников типа «Шахед-136» и один — типа «Зала».
- Украинская авиация нанесла четыре удара по районам сосредоточения живой силы противника. Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили один пункт управления, два района сосредоточения живой силы и две позиции противовоздушной обороны противника.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
Что произошло за ночь:
- В Белгороде упали три беспилотника. Один из них залетел в окно квартиры. Пострадавших нет.
- Минобороны РФ утверждает, что США планируют провести в Украине провокацию с использованием токсичных химикатов и обвинить в этом Россию. Для этого якобы в Краматорск доставили груз боевого психотропного отравляющего вещества «Би-Зет».
- В ООН заявили, что с начала российского вторжения в Украине погиб как минимум 8101 человек, 13 479 получили ранения. Среди погибших — 488 детей.
- Из-за аварии на магистральном водоводе остались без воды более 120 тысяч жителей Евпатории в аннексированном Крыму, в школах отменены занятия.
- Япония ввела санкции в отношении 39 физических и 73 юридических лиц из России, а также девяти граждан из аннексированных регионов Украины. В частности, в список попали глава концерна «Калашников» Алан Лушников, замминистра обороны России Виктор Горемыкин, родственники Рамзана Кадырова, ЧВК Вагнера, Росбанк.
Здравствуйте. Начинается 370-й день полномасштабного вторжения России в Украину. «Медуза» возобновляет регулярную онлайн-трансляцию, в которой будет следить за ходом боевых действий и связанными с ними событиями в остальном мире.
Хронику предыдущего дня читайте здесь.