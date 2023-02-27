Война Триста шестьдесят девятый день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 26 февраля читайте здесь.
Главные новости:
- Киев и несколько областей Украины в ночь на 27 февраля атаковали беспилотники. В Хмельницком один человек погиб, еще четверо ранены.
- Украина ввела санкции в отношении дочерей Евгения Пригожина и компаний, связанных с основателем ЧВК Вагнера.
- Одесса и Одесская область остались без электричества из-за обрыва высоковольтной линии.
- Белорусские СМИ и активисты сообщили, что на аэродроме Мачулищи под Минском произошли два взрыва. По их данным, в результате поврежден российский разведывательный самолет А-50. Руководитель проекта бывших BYPOL Александр Азаров заявил, что к диверсии на аэродроме в Мачулищах причастны белорусские партизаны. Минобороны Беларуси и РФ эти сообщения не комментировали.
«Медуза» в России теперь не только «иноагент», но еще и «нежелательная» организация. Этот статус — гораздо хуже прежнего. Тем не менее мы продолжаем работать. Нас по-прежнему можно читать. Это безопасно. Здесь — все ответы на тревожные вопросы.
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Ночью и утром 27 февраля российские войска атаковали Украину с помощью беспилотников «Шахед». Как сообщили власти Украины, всего было запущено 14 дронов, девять из них средства ПВО сбили над Киевом и еще два над другими украинскими территориями.
На этом снимке показано, как украинские военные с помощью прожектора искали в небе над Киевом российские беспилотники.
Власти Приднестровья, сообщает РИА Новости, назвали обстановку на границе непризнанной республики напряженной и призвали жителей соблюдать спокойствие.
Минобороны Великобритании в ежедневном обзоре ситуации в Украине обращает внимание на участившиеся взрывы в Мариуполе, расположенном как минимум в 80 километрах от линии фронта.
С 21 февраля поступали сообщения о как минимум 14 взрывах в Мариуполе и вокруг него, в том числе на складе боеприпасов в аэропорту, двух складах горючего и на металлургическом заводе, который Россия использует в качестве военной базы.
«Необъяснимые взрывы», отмечают авторы обзора, вероятно вызывают обеспокоенность в России, которая считала, что у украинских военных нет средств, способных наносить удары по Мариуполю.
Мариуполь, напоминает британская военная разведка, крупнейший город, который Россия захватила во время полномасштабного вторжения в Украину, и до сих пор удерживает.
Одесса и Одесская область почти целиком остались без электричества
Как заявила компания ДТЭК, на территории региона произошло аварийное отключение высоковольтной линии.
Ремонтные бригады, говорится в сообщении, приступят к устранению последствий аварии сразу же после отбоя воздушной тревоги, объявленной на всей территории Украины. Что стало причиной обрыва ЛЭП, не уточняется.
В самопровозглашенной ДНР объявили о создании «добровольческого батальона», в который вошли украинские военнослужащие, попавшие в плен. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Андрея Тищенко — как утверждается, бывшего украинского военнослужащего, который стал одним из командиров этого батальона.
«Формирование батальона на этапе получения российского гражданства, получения паспорта, подписания контракта и убывания в лагерь для дальнейшей подготовки, переподготовки и формирования», — сказал Тищенко.
Контракт на службу в Вооруженных силах РФ, по его словам, заключается с пленными «на общих основаниях».
Пока, заявил Тищенко, в «добровольческом батальоне» 75 человек, но он ожидает пополнения.
Акции TCS Group, головной структуры «Тинькофф», на Мосбирже рухнули почти на 13%. Так рынок отреагировал на введенные ЕС санкции в отношении банка «Тинькофф».
На Московской бирже также с 27 февраля приостановлены инвестиционными паями «Тинькофф Капитал» «в связи с принятием управляющей компанией решения о приостановке определения стоимости чистых активов фондов, а также выдачи и погашении паев по ним».
Евросоюз принял новый, десятый пакет санкций в отношении России в субботу, 25 февраля. Под санкции, в числе прочих, попали банк «Тинькофф», «Альфа-банк» и Росбанк.
С Днем Сил специальных операций поздравил военнослужащих и ветеранов и министр обороны РФ. Сергей Шойгу, как и Путин, особо отметил их участие в войне в Украине.
«В ходе специальной военной операции (так власти России называют вторжение в Украину — прим. „Медуза“) военнослужащие Сил специальных операций демонстрируют безупречную выучку, проявляют героизм и мужество, успешно достигают поставленные руководством страны цели», — заявил он.
Союз торговых центров России подписал соглашение о сотрудничестве с белорусской компанией Swed House, которая производит аналоги товаров шведской IKEA.
Как сообщил ТАСС глава союза Булат Шакиров, в 2023 году планируется открыть десять магазинов Swed House в Москве площадью до тысячи квадратных метров, а в следующие годы — до 50 магазинов по всей России.
Swed House, по словам Шакирова, ведет переговоры об аренде помещений в торговых центрах «Мега», где ранее располагались магазины IKEA.
В России отмечают День Сил специальных операций. Президент РФ Владимир Путин, поздравляя военнослужащих и ветеранов Сил специальных операций с профессиональным праздником, в частности заявил:
Особо отмечу ваше непосредственное участие в обеспечении боевого слаживания, качественной выучки наших граждан, призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации. Вы передаете им не только знания и ратный опыт, но и свой несгибаемый боевой настрой.
Силы специальных операций — структурное формирование Минобороны РФ, предназначенное для выполнения специальных задач с целью защиты интересов России (при необходимости, с применением военной силы) как внутри страны, так и за рубежом.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал три указа, которые вводят в действие решения Совета национальной безопасности и обороны страны о санкциях в отношении россиян.
Санкции введены в отношении 277 физических и 92 юридических лиц. Ограничения затронули легкоатлетку Елену Исинбаеву, пловца Александра Попова, дочерей основателя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина, Полину и Веронику, других людей и компании, связанные бизнесменом. В частности, «Конкорд М», «Конкорд менеджмент и консалтинг», «Комбинат питания», «Федеральное агентство новостей» и »ЧВК Вагнер Центр». Кроме того, Украина ввела санкции против движения «Народный фронт «За Россию», организации «Российский Красный Крест», благотворительного фонда «Гольфстрим» и других.
В ночь на 27 февраля российские военные атаковали территории Украины 14 беспилотниками «Шахед». По предварительным данным, украинские военнослужащие сбили 11 из них, сообщил Генштаб ВСУ.
Во время ночной атаки удары, в частности, были нанесены по Запорожью и Хмельницкому. В Запорожье поврежден объект гражданской инфраструктуры, люди не пострадали. В Хмельницком под обстрел попали жилые дома, погиб один человек, еще четверо получили ранения.
За год войны и санкций значительно ограничить работу на российском рынке решились лишь некоторые западные фармацевтические гиганты. В большинстве случаев у препаратов, которых лишились россияне, нашлись альтернативы. Зато реальной проблемой стал обвал рынка клинических исследований. Из-за него Россия рискует столкнуться с недопуском в страну новых лекарств.
Также за год заметно выросли цены на препараты, стоимость которых не регулирует государство. В некоторых случаях медицинские изделия подпадают под санкции о запрете экспорта продукции двойного назначения. Российские власти пытаются упростить бюрократические процедуры, чтобы в стране не возник дефицит важных препаратов и технологий. Но накопившиеся проблемы не устраняются директивами — и врачи, пациенты, благотворители и другие заинтересованные стороны продолжают с тревогой следить за развитием кризиса.
«Медуза» рассказывает, как за год изменилась и куда движется российская медицина.
Здравствуйте! Мы начинаем трансляцию, в которой будем рассказывать о важных событиях, связанных с войной в Украине, которая идет уже 369 дней. Спасибо, что вы с нами в это время.