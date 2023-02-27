Война Триста шестьдесят девятый день. Онлайн «Медузы»

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«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 26 февраля читайте здесь.

Главные новости:

Киев и несколько областей Украины в ночь на 27 февраля атаковали беспилотники. В Хмельницком один человек погиб, еще четверо ранены.

Украина ввела санкции в отношении дочерей Евгения Пригожина и компаний, связанных с основателем ЧВК Вагнера.

Одесса и Одесская область остались без электричества из-за обрыва высоковольтной линии.

Белорусские СМИ и активисты сообщили, что на аэродроме Мачулищи под Минском произошли два взрыва. По их данным, в результате поврежден российский разведывательный самолет А-50. Руководитель проекта бывших BYPOL Александр Азаров заявил, что к диверсии на аэродроме в Мачулищах причастны белорусские партизаны. Минобороны Беларуси и РФ эти сообщения не комментировали.

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