Война Триста шестьдесят восьмой день. Онлайн «Медузы»

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«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 25 февраля 2023 года читайте здесь.

Главные новости:

Основатель Евгений Пригожин утверждает, что «штурмовые бригады» заняли село Ягодное к северу от Бахмута. Генштаб ВСУ в утренней сводке за 26 февраля отмечает, что атака россиян на Ягодное была отбита.

США уверены, что Китай рассматривает возможность поставок оружия в Россию. Об этом в интервью CBS News заявил глава ЦРУ Уильям Бернс.

Контрнаступление Украины начнется весной, считает замначальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий. По его словам, одной из стратегических целей этого наступления будет попытка «вбить клин между Крымом и материковой частью РФ».

Евросоюз принял десятый пакет санкций в отношении России. Под санкции попали еще три банка: Альфа-банк, Росбанк и «Тинькофф».

Российская нефть перестала поступать в Польшу по трубопроводу «Дружба», сообщил глава правления польской нефтеперерабатывающей компании PKN Orlen.

США расширили экспортные ограничения в отношении России и Беларуси, в список товаров, для поставки которых американским компаниям нужно специальное разрешение, вошли, в том числе, смартфоны и бытовая техника.

«Медуза» в России теперь не только «иноагент», но еще и «нежелательная» организация. Этот статус — гораздо хуже прежнего. Тем не менее мы продолжаем работать. Нас по-прежнему можно читать. Это безопасно. Здесь — все ответы на тревожные вопросы.

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