Война Триста шестьдесят восьмой день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 25 февраля 2023 года читайте здесь.
Главные новости:
- Основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин утверждает, что «штурмовые бригады» заняли село Ягодное к северу от Бахмута. Генштаб ВСУ в утренней сводке за 26 февраля отмечает, что атака россиян на Ягодное была отбита.
- США уверены, что Китай рассматривает возможность поставок оружия в Россию. Об этом в интервью CBS News заявил глава ЦРУ Уильям Бернс.
- Контрнаступление Украины начнется весной, считает замначальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий. По его словам, одной из стратегических целей этого наступления будет попытка «вбить клин между Крымом и материковой частью РФ».
- Евросоюз принял десятый пакет санкций в отношении России. Под санкции попали еще три банка: Альфа-банк, Росбанк и «Тинькофф».
- Российская нефть перестала поступать в Польшу по трубопроводу «Дружба», сообщил глава правления польской нефтеперерабатывающей компании PKN Orlen.
- США расширили экспортные ограничения в отношении России и Беларуси, в список товаров, для поставки которых американским компаниям нужно специальное разрешение, вошли, в том числе, смартфоны и бытовая техника.
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Хорватия готовит 14 вертолетов Ми-8 для отправки в Украину
Об этом сообщают источники местного издания Jutarnji list. По его данным, двенадцать вертолетов Ми-8МТВ-1 и два Ми-8Т были выведены из состава Вооруженных сил Хорватии. Началась подготовка к их транспортировке.
Предполагается, что вертолеты сначала перевезут в Польшу, а затем передадут Украине.
Как сообщали хорватские Dnevnik и Jutarnji List в ноябре 2022 года, власти Хорватии собирались принять решение о передаче Украине 14 вертолетов Ми-8, рассчитывая получить взамен более современные американские Black Hawk.
Президент Украины Владимир Зеленский планирует подготовить список вооружения, которое, по его мнению, необходимо для ускорения завершения войны с Россией. Как сообщили источники телеканала CNN, список рассмотрит группа конгрессменов-республиканцев, посетившая Киев на этой неделе.
По данным телеканала, в ходе встречи с конгрессменами Зеленский среди прочего отметил, что Украине необходимы истребители F-16 и ракеты большей дальности.
Разведка Минобороны Великобритании посвятила свой новый обзор ситуации в Украине 155-й бригаде морской пехоты РФ. Ведомство опубликовало спутниковые снимки разбитой колонны военной техники под Угледаром, которая предположительно входила в состав бригады. О разгроме этой колонны стало известно в начале февраля.
Как отмечают авторы обзора, морская пехота считается элитным подразделением российских вооруженных сил. В отличие от не менее престижных ВДВ морские пехотинцы не дислоцировались в Украине как единое крупное соединение. Отдельные подразделения морской пехоты присоединились к группировкам, которые по большей части состояли из сухопутных войск.
Таким образом, перед морской пехотой были поставлены одни из самых сложных тактических задач в рамках войны. Они понесли чрезвычайно большие потери, отмечает британская разведка.
Авторы сводки считают, что потенциал бригад морской пехоты теперь значительно ухудшился, поскольку потери компенсировали неопытными бойцами из числа мобилизованных. Ситуацию также усугубляет склонность российских офицеров к микроменеджменту, что, в свою очередь, снижает оперативность действий этих подразделений.
Существует реальная вероятность того, что деградировавшие подразделения морской пехоты снова будут брошены в новые атаки возле Угледара, говорится в сводке.
Власти Великобритании выделят почти три тысячи билетов на «Евровидение — 2023» для беженцев из Украины, которые живут в стране. Об этом сообщило Министерство культуры Украины.
«Это распределение билетов позволит тысячам украинцев посетить концерты вживую и является еще одним примером непоколебимой поддержки Украины со стороны Великобритании», — цитирует ведомство британское правительство.
Кроме того, правительство Великобритании выделит 10 миллионов фунтов стерлингов на проведение песенного конкурса от имени Украины, а также на поддержку украинской культуры и творчества.
«Евровидение-2023» должно было пройти в Украине, поскольку в 2022 году конкурс выиграла украинская группа Kalush Orchestra. Однако Европейский вещательный союз объявил, что из-за войны конкурс нельзя проводить ни в одном из украинских городов. Право проведения «Евровидения» передали Великобритании, чей представитель в этом году занял на конкурсе второе место. Финал «Евровидения — 2023» пройдет 13 мая в Ливерпуле.
Поздно вечером 25 февраля войска РФ нанесли ракетный удар по Дружковке — попали в административное здание промышленного предприятия, рассказал глава Донецкой областной администрации Павел Кириленко.
Еще один ракетный удар России пришелся по Краматорску. В результате разрушено медицинское учреждение, повреждены восемь домов, один человек ранен.
Всего за сутки из-за обстрелов Донецкой области погибли три мирных жителя, еще четверо получили ранения.
Киев
Президент России Владимир Путин дал интервью телеканалу «Россия 1» для программы «Москва. Кремль. Путин». Среди прочего он снова обвинил Запад в участии в войне в Украине из-за поставок вооружений, а также в намерении «развалить» РФ.
Главное из этого интервью по версии ТАСС:
- Россия должна учитывать ядерный потенциал не только США, но и всех остальных стран НАТО, когда альянс считает своей главной целью ее стратегическое поражение.
- У Запада одна цель — ликвидировать РФ.
- Сателлиты США включились в борьбу против РФ, но отдают себе отчет в эгоистичности намерений Вашингтона.
- Запад мог бы принять Россию в «семью цивилизованных народов» только по частям.
- Русский народ, если Западу удастся развалить Российскую Федерацию и установить контроль над ее осколками, может не сохраниться — «будут московиты, уральцы и другие».
- Мир должен меняться, но Россия против выстраивания нового мира в интересах только одной страны — США.
- РФ не будет вести себя как США по отношению к другим странам.
- Поставки НАТО оружия на Украину — это и есть участие в конфликте, ведь денег за это вооружение Запад не получает.
- Франция была унижена американцами в ситуации с отменой заказа на подводные лодки для Австралии, но ничего не сделала против этого.
С сентября 2022 года ВСУ уничтожили более 650 российских крылатых ракет и 610 иранских дронов. Об этом в интервью АрмияInform рассказал командующий Воздушных сил ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук.
По его словам, это произошло после поставок западного вооружения. «Сейчас ждем получения зенитных ракетных комплексов Patriot и SAMP/T-MAMBA. Они существенно усилят систему противовоздушной обороны нашего государства», — добавил он.
При этом Олещук отметил, что Украина нуждается в более технологичном современном оружии, в том числе в самолетах и зенитных ракетных системах средней дальности.
Российское государственное агентство РИА Новости опубликовало видео с дрона, снятое в разрушенном Бахмуте (СМИ и власти РФ называют город Артемовском).
Бахмут — самая горячая точка фронта прямо сейчас. Бои за этот город Донецкой области ведутся с июля 2022 года.
ГУР: одной из стратегических целей украинского наступления весной будет попытка «вбить клин между Крымом и материковой частью РФ»
Об этом, пишет Deutsche Welle, в интервью изданиям немецкой медиагруппы Funke заявил замначальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий.
По оценкам представителя ГУР, Украина будет готова к контрнаступлению весной. При этом он добавил, что конкретный момент начала контрнаступления зависит от нескольких факторов, включая поставки западного оружия.
Скибицкий рассказал, что одной из стратегических целей украинского контрнаступления будет попытка «вбить клин в российский фронт на юге — между Крымом и материковой частью России». Он также не исключил, что Украина будет наносить удары по складам вооружений на территории России, в том числе в Белгородской области. «Оттуда стартуют атаки на Украину. Это представляет угрозу, например, для Харькова», — пояснил представитель ГУР.
Главная цель анонсированного контрнаступления — «освободить все оккупированные территории Украины, включая Крым». «Мы остановимся только тогда, когда восстановим страну в границах 1991 года», — сказал Скибицкий.
США уверены, что Китай рассматривает возможность поставок оружия в Россию
Глава ЦРУ Уильям Бернс в интервью CBS News заявил, что, по данным США, Китай рассматривает возможность поставок оружия РФ. Ранее об этом сообщали Politico и The Wall Street Journal.
«Мы уверены, что китайское руководство рассматривает возможность предоставления [России] оружия», — заявил Бернс.
По его словам, Пекин еще не принял окончательное решение, поэтому администрация президента США Джо Байдена пытается сдержать руководство Китая, предупреждая о возможных последствиях.
«Мы не видим, что окончательное решение уже принято, и не видим доказательств фактических поставок летального вооружения. Именно поэтому [госсекретарь США Энтони] Блинкен и президент четко выступили с объяснениями относительно последствий такого шага», — сказал глава ЦРУ.
Ранее Блинкен сообщил, что власти КНР оказывают России поддержку не только «на уровне риторики и политики», но и поставляют нелетальную военную помощь. Однако, США, по его словам, опасаются, что Пекин может предоставить Москве и оружие.
По данным Der Spiegel, речь может идти о поставках беспилотников, имеющих схожие характеристики с иранскими Shahed-136, которые Россия активно использует для ударов по объектам энергетической инфраструктуры Украины.
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В течение 25 февраля войска РФ совершили 78 обстрелов Херсонской области, пишет глава администрации региона Александр Прокудин в своих соцсетях.
Херсон подвергся обстрелам 13 раз. Снаряды попали в жилые кварталы, частные и многоквартирные дома, а также на территорию одного из городских предприятия.
За сутки в результате обстрелов Херсонской области погибли два человека, еще семь получили ранения.
Российские военные 17 раз за минувшую ночь обстреляли Никопольский район Днепропетровской области, сообщил глава администрации региона Сергей Лысак.
Под удары попали Никополь, Марганецкая и Мировская общины. Люди не пострадали.
В Никополе повреждены три частных дома, две многоэтажки, ресторан, газопровод и линия электропередачи. В Марганце пострадали частное предприятие, колледж, многоквартирный дом, несколько нежилых построек.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное
- За минувшие сутки ВСУ отразили 71 атаку противника на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях, где войска РФ продолжают наступать. На Запорожском и Херсонском направлениях россияне обороняются.
- На Бахмутском направлении россияне безуспешно наступали в районах населенных пунктов Орехово-Васильевка, Берховка, Бахмут, Ивановское, Северное и Ягодное Донецкой области. Накануне основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин утверждал, что «штурмовые бригады» наемников заняли село Ягодное.
- За сутки российские военные нанесли 14 ракетных и 19 авиационных ударов, а также совершили 57 обстрелов из реактивных систем залпового огня. В результате пострадали мирные жители.
- Россияне наращивают оборону аннексированного Крыма, в том числе строят фортификационные сооружения.
- За сутки украинская авиация нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника. ВСУ сбили три российских беспилотника разных типов: «Орлан-10», Supercam S350 и «Ланцет-3».
- Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ поразили пункт управления, два района сосредоточения живой силы, радиолокационную станцию и станцию радиоэлектронной борьбы противника, а также еще две важные цели.
Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, невозможно.
Здравствуйте. Мы возобновляем трансляцию, в которой будем следить за важными событиями, связанными с войной в Украине. Спасибо, что вы с нами.