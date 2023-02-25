Франция, Германия и Великобритания рассматривают возможность сближения НАТО с Украиной, чтобы подтолкнуть Киев к переговорам с Москвой

Франция, Германия и Великобритания рассматривают возможность более тесных связей между Украиной и НАТО, чтобы побудить Киев начать мирные переговоры с Москвой. Об этом The Wall Street Journal анонимно рассказали представители правительств трех стран.

Как отмечает издание, на прошлой неделе британский премьер-министр Риши Сунак предложил план соглашения, благодаря которому Украина получит более широкий доступ к передовой военной технике, оружию и боеприпасам для обороны после завершения войны. По его словам, этот план обсудят на саммите НАТО в июле.

По словам французских, немецких и британских чиновников, Франция и Германия поддержали эту инициативу. Они видят в ней способ укрепить доверие к Украине и подтолкнуть власти страны к мирным переговорам.

Другая цель предложенной договоренности — повлиять на Россию, рассказал британский источник газеты. Если Россия увидит, что Запад в будущем готов расширить военную помощь Украине, это убедит Москву в том, что она не сможет достичь своих военных целей, пояснил он.

При этом источники The Wall Street Journal заявили, что любое решение о том, когда и при каких условиях эти переговоры начнутся, должен принимать Киев.

По словам собеседников газеты, среди политиков Франции, Германии и Великобритании нарастают сомнения в том, что Украина сможет освободить все свои территории, оккупированные с 2014 года.

«Мы постоянно повторяем, что Россия не должна победить, но что это значит? Если война будет продолжаться достаточно долго с такой интенсивностью, потери Украины станут невыносимыми. И никто не верит, что Украине удастся вернуть Крым», — заявил высокопоставленный французский чиновник.

Источники The Wall Street Journal утверждают, что президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц в ходе встречи в начале февраля призвали украинского лидера Владимира Зеленского рассмотреть возможность мирных переговоров с Москвой.

За ужином в Елисейском дворце Макрон сказал Зеленскому, что даже такие «смертельные враги», как Франция и Германия, должны были заключить мир после Второй мировой войны, рассказали собеседники издания.

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Власти РФ неоднократно заявляли, что готовы вести мирные переговоры с властями Украины, но только на своих условиях. В частности, в годовщину российского вторжения МИД РФ назвал среди таких условий прекращение поставок на Украину западных вооружений, а также отказ Киева от возвращения аннексированных Россией территорий.

В Украине настаивают на собственной «формуле мира». Украинский лидер Владимир Зеленский не раз говорил, что не готов вести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.