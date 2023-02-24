Годовщина российского вторжения в Украину. Главное Зеленский говорит о победе. Путин не говорит ничего

Памятник Тарасу Шевченко в Петербурге. Возле него полиция задержала несколько человек, пришедших возложить цветы, 24 февраля 2023 года Дмитрий Ловецкий / AP / Scanpix / LETA

Президент Украины Владимир Зеленский в годовщину полномасштабного российского вторжения заявил, что Украина сделает все, чтобы в этом году одержать победу. Об этом он сказал в обращении к украинцам утром 24 февраля. В своем заявлении Зеленский несколько раз упомянул победу и отметил, что «несмотря на постоянные массированные ракетные удары и отключение электроэнергии, мы видим свет этой победы».

Мы выдержим все угрозы, обстрелы, кассетные бомбы, крылатые ракеты, дроны-камикадзе, блэкауты, холод. Мы сильнее этого. Это был год стойкости. Год неравнодушия. Год мужества. Год боли. Год надежды. Год выдержки. Год единства. Год несокрушимости. Его главный результат — мы выстояли.

Что сказал Владимир Зеленский

«Главный результат — мы выстояли. Мы не потерпели поражения. И сделаем все, чтобы в этом году одержать победу!» Обращение президента Украины в годовщину начала войны

Что сказал Владимир Зеленский

«Главный результат — мы выстояли. Мы не потерпели поражения. И сделаем все, чтобы в этом году одержать победу!» Обращение президента Украины в годовщину начала войны

Президент США Джо Байден заявил, что Россия никогда не победит Украину. «Диктатор, стремящийся восстановить империю, никогда не сотрет любовь народа к свободе. Жестокость никогда не сломит волю свободных. И Украина никогда не будет победой России. Никогда», — сказал Байден в своем заявлении. Советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Россия «уже проиграла эту войну». Канцлер Германии Олаф Шольц сказал, что «чем раньше Путин признает, что его империалистическая цель не будет достигнута, тем больше шансов на окончание войны». Король Великобритании Карл III, в свою очередь, заявил, что украинцы «продемонстрировали поистине выдающееся мужество и стойкость перед лицом человеческой трагедии». А более 30 мировых знаменитостей, в том числе Морган Фримен, Джулия Робертс и Барбра Стрейзанд, записали обращение в поддержку Украины.

Другие ключевые заявления

«Вы сражаетесь за свободу. Мы будем с вами столько, сколько потребуется» Что говорят известные люди по всему миру об Украине в годовщину войны

Другие ключевые заявления

«Вы сражаетесь за свободу. Мы будем с вами столько, сколько потребуется» Что говорят известные люди по всему миру об Украине в годовщину войны

«Медуза» в России теперь не только «иноагент», но еще и «нежелательная» организация. Этот статус — гораздо хуже прежнего. Тем не менее мы продолжаем работать. Нас по-прежнему можно читать. Это безопасно. Здесь — все ответы на тревожные вопросы.

Во всем мире прошли акции в поддержку Украины. В Нью-Йорке вечером 23 февраля активисты вышли к российскому консульству. На другой день в Брюсселе активисты и украинские беженцы выложили мягкие игрушки и свечи на дороге перед учреждениями ЕС, выступая против похищений украинских детей с оккупированных территорий в Россию. В Алматы акцию провели у памятника Тарасу Шевченко, в Риге — у памятника Свободы, в Гааге и Сеуле — у посольств РФ. В Белграде сербский активист Чедомир Стойкович принес в российское посольство окровавленный торт с черепом.

Акция в Брюсселе Olivier Hoslet / EPA / Scanpix / LETA

В России жители приносят цветы и мягкие игрушки к памятникам, связанным с Украиной, и выходят на одиночные пикеты. Во многих случаях тех, кто вышел протестовать против войны, задерживают. По сообщениям правозащитного проекта «ОВД-Инфо», в разных городах задержали несколько десятков человек.

Вот как это выглядит

«Февраль длится год. День памяти и скорби. 24.02» В России появились стихийные мемориалы в годовщину войны. В некоторых городах — антивоенные пикеты

Вот как это выглядит

«Февраль длится год. День памяти и скорби. 24.02» В России появились стихийные мемориалы в годовщину войны. В некоторых городах — антивоенные пикеты

Страны Запада объявили о новых санкциях в отношении России. Великобритания ввела санкции против десятков топ-менеджеров «Газпрома», «Аэрофлота», «Ростеха» и «Алмаз-Антея». США ввели 200-процентную пошлину на импорт алюминия из России. Кроме того, под американские санкции попали вице-премьер РФ Татьяна Голикова и ее муж, бывший вице-премьер РФ Виктор Христенко, больше 40 российских губернаторов, 11 банков, в том числе «Уралсиб» и МТС Банк, а также оператор «Мегафон», технопарк «Сколково» и институт «Сколтех».

МИД Китая в годовщину российского вторжения представил свою позицию «по политическому решению украинского кризиса». Пекин предложил выполнить 12 пунктов, чтобы приблизить завершение войны. В их числе — уважать суверенитет всех стран, отказаться от односторонних санкций, «расширения военных блоков» и менталитета холодной войны, прекратить огонь и начать мирные переговоры. Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции, что «это не мирный план Китая, не резолюция и не декларация», а «мысли» Пекина о войне, что, по мнению президента Украины, «очень неплохо». В НАТО и ЕС призвали рассматривать инициативу КНР в аспекте дружбы Пекина с Москвой. В МИД РФ, комментируя предложения Китая, сказали, что «Россия открыта к достижению целей политико-дипломатическим путем».

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«Если и есть главный бенефициар войны, то это Китай» Китаист Темур Умаров объясняет, как Пекин своим «мирным планом» пытается дистанцироваться от России и затянуть конфликт в Украине

Президент РФ Владимир Путин на момент публикации текста «Медузы» не делал никаких заявлений по поводу годовщины в Украине. В предыдущие два дня он участвовал в мероприятиях по случаю Дня защитника Отечества, в том числе 22 февраля выступил с короткой речью на митинге-концерте в «Лужниках».

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