Великобритания ввела санкции против топ-менеджмента «Аэрофлота» и матери Алины Кабаевой

Великобритания в годовщину вторжения РФ в Украину ввела новые санкции в отношении России.

В санкционный список добавлены 92 физических лица и компании. Среди них — мать Алины Кабаевой Любовь, губернатор Тульской области Алексей Дюмин, председатель совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков, а также десятки топ-менеджеров «Газпрома», «Аэрофлота», «Ростеха» и «Алмаз-Антея».

Санкции были наложены на четыре банка — «Санкт-Петербург», «Уралсиб», «Банк Зенит» и «МТС-Банк».

Также Великобритания запретила экспорт в РФ «каждого предмета, который, как было выявлено, Россия на сегодняшний день использует на поле боя». В это число вошли авиационные детали, радиоаппаратура и электронные компоненты.

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