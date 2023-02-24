Война. Второй год Триста шестьдесят шестой день
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 23 февраля читайте тут.
Главные новости:
- Генассамблея ООН приняла предложенную Киевом резолюцию с призывом вывести российские войска из Украины.
- США выделят дополнительную военную помощь Украине на сумму в два миллиарда долларов.
- Китай представил собственный план мирного урегулирования в Украине.
- Der Spiegel: Россия договаривается с Китаем о поставках дронов-камикадзе.
- Минобороны России вновь заявило, что Киев планирует вторжение в Приднестровье. Власти Молдовы это не подтвердили.
- Борис Джонсон заявил, что рассматривает себя как кандидата на пост генсека НАТО.
«Медуза» в России теперь не только «иноагент», но еще и «нежелательная» организация. Этот статус — гораздо хуже прежнего. Тем не менее мы продолжаем работать. Нас по-прежнему можно читать. Это безопасно. Здесь — все ответы на тревожные вопросы.
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«Беспредел, Евгений, — это то, что ты суешь нос в региональное управление»
Основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин обвинил администрацию Свердловской области в том, что она «откровенно гадит», не поддерживает войну в Украине и отказывается с почестями хоронить его погибших наемников.
Свердловский губернатор Евгений Куйвашев ответил бизнесмену через журналистов издания 66.ru:
В очередной раз Евгений Пригожин не смог пройти мимо Свердловской области. Каждый раз ему все сложнее придумывать, к чему придраться, как еще обидеть наш регион. На это раз он почему-то заявил, что у нас творится «беспредел».
«Беспредел», Евгений, — это то, что ты суешь нос в региональное управление и кадровую политику. Если каждый бизнесмен, который зарабатывает на школьном питании, будет пытаться управлять страной, мы далеко не уедем. Все должны заниматься своим делом. Вы стряпайте котлеты и варите макароны, а мы в регионах сами разберемся.
Великобритания расширила санкции против России
В санкционные списки попали еще 92 физических и юридических лица, среди которых руководители «Росатома», крупнейших оборонных предприятий «Ростеха» и «Алмаз-Антея», представители «Газпрома» и «Аэрофлота», главы четырех банков и другие представители российской элиты. В их числе — глава Минцифры Максут Шадаев, губернатор Тульской области Алексей Дюмин, заммэра Москвы Максим Ликсутов, бывший премьер-министр Виктор Зубков, глава «Северного потока -2» Маттиас Варниг, мать гимнастки Алины Кабаевой Любовь Кабаева.
Также Великобритания вводит запрет на экспорт всех комплектующих, которые Россия использовала на поле боя до настоящего времени. Это в том числе авиационные детали, радиоаппаратура и электронные компоненты, которые могут быть использованы российским ВПК, в том числе для производства беспилотников.
Эммануэль Макрон — в поддержку Украины.
Украинки, украинцы, Франция вместе с вами. За солидарность, победу и мир.
В 2022-м франко-американский писатель Джонатан Литтелл, автор романа «Благоволительницы», несколько раз побывал в Украине — и написал оттуда серию репортажей (они выходили по-русски на «Медузе»). Литтелл уверен, что Украина еще не одержала полную победу над Россией только потому, что Запад боится Путина и не готов предоставить Киеву ту помощь, о которой тот просит. «Медуза» публикует текст Литтелла по-русски, который одновременно выходит по-французски в газете Le Monde.
Евгений Пригожин заявил о захвате наемниками ЧВК Вагнера села Берховка к северу от Бахмута. Берховка практически вплотную примыкает к окраинам города.
При этом Генштаб ВСУ в утренней сводке заявлял о безуспешном наступлении российских сил в районе Берховки.
Минобороны РФ пока не комментировало возможный захват села.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
Der Spiegel: Россия договаривается с Китаем о поставках дронов-камикадзе
По сведениям немецкого издания, российские военные ведут переговоры с китайским производителем беспилотников Xiʼan Bingo Intelligent Aviation Technology.
Как утверждается, компания согласилась изготовить и испытать 100 ударных беспилотников ZT-180, которые могут быть поставлены Минобороны РФ уже в апреле. На следующем этапе китайский производитель планирует отправлять в Россию компоненты для самостоятельного изготовления около 100 дронов в месяц.
Военные эксперты полагают, что ZT-180 способен нести боеголовку весом от 35 до 50 килограммов, а его конструкция похожа на иранские дроны-камикадзе Shahed, которые Россия использует для атак на энергетические объекты Украины.
Владимир Зеленский обратился к украинцам по случаю годовщины начала российского вторжения
В 15-минутном видео президент Украины перечислил основные события года войны, а в конце пообещал сделать все, чтобы страна победила уже в этом году.
Я благодарю наших людей, благодарю нашу многомиллионную армию волонтеров и неравнодушных граждан, которые могут собрать и достать все необходимое. Мы стали одним целым. Мы стали одной семьей.
Среди нас больше нет чужих или незнакомых. Украинцы сегодня — это все свои. Украинцы приютили украинцев, открыли свои дома и сердца для тех, кто вынужден был спасаться от войны.
Мы выдерживаем все угрозы, обстрелы, кассетные бомбы, крылатые ракеты, дроны-камикадзе, блекаут, холод. Мы сильнее этого.
Это был год стойкости. Год неравнодушия. Год мужества. Год боли. Год надежды. Год выдержки. Год единства. Год несокрушимости.
Его главный результат — мы выстояли. Мы не потерпели поражения. И сделаем все, чтобы в этом году одержать победу.
«Россия уже проиграла эту войну»
Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в рамках специального эфира телеканала CNN, посвященного годовщине начала полномасштабного российского вторжения в Украину, заявил, что Россия «уже проиграла эту войну».
«Целями России в этой войне были стереть Украину с карты мира, захватить столицу и уничтожить Украину, поглотить ее. Им это не удалось, и они уже не смогут сделать это», — подчеркнул он.
К годовщине войны по всему миру начались акции в поддержку Украины. Вот что происходит в Париже, Лондоне и Берлине
Китай представил собственный план мирного урегулирования в Украине
Документ состоит из 12 пунктов:
- Уважать суверенитет всех стран.
- Отказаться от менталитета холодной войны.
- Прекратить огонь.
- Начать мирные переговоры.
- Разрешить гуманитарный кризис.
- Защитить гражданских лиц и военнопленных.
- Поддерживать безопасность атомных электростанций.
- Снизить стратегические риски применения ядерного оружия.
- Гарантировать вывоз зерна.
- Прекратить односторонние санкции.
- Обеспечить стабильность цепочек производства и поставок.
- Содействовать послевоенному восстановлению Украины.
«Год боли, год несокрушимости, год, который продолжается»
Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видео к годовщине начала полномасштабной войны. В коротком ролике, появившемся в телеграме Зеленского утром 24 февраля, говорится, что это был «год боли, год надежды, год слез, год единства, год, который продолжается».
«24 февраля миллионы из нас сделали выбор: не белый флаг, а сине-желтый флаг. Не бегство, а встреча. Встреча неприятеля. Сопротивление и борьба. Это был год боли, сожаления, веры и единства. И это год нашей с вами несокрушимости. Знаем, что это будет год нашей с вами победы!» — написал Зеленский.
Атлантический совет (Atlantic Council) — американский аналитический центр, занимающийся исследованиями в области международных отношений и глобальной безопасности, — опубликовал доклад о российской пропаганде в период с 2014 года и до начала полномасштабного вторжения армии РФ в Украину в феврале 2022-го. В докладе описаны самые распространенные утверждения о России, Украине и Западе, с которыми выступали провластные СМИ. Это тысячи публикаций — и это только те, которые изучили аналитики.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ
- Россия уже год продолжает полномасштабную вооруженную агрессию против Украины. Основные усилия российских военных сейчас сосредоточены на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. За прошедшие сутки силы обороны Украины отбили около 100 атак противника на этих направлениях.
- Противник нанес 10 ракетных и 31 авиационный удар, осуществил более 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня. В результате повреждены гражданские объекты в Харьковской и Херсонской областях. Есть погибшие и раненые среди мирного населения.
- Для восполнения масштабных потерь в живой силе противник продолжает скрытую мобилизацию в РФ. В частности, в регионах Кавказа проводится активная принудительная мобилизация мужчин призывного возраста для отправки на боевые действия в Украине. Мобилизации подлежат все мужчины независимо от здоровья и желания воевать. Большое число мобилизованных — граждане, отбывшие или отбывающие наказание в пенитенциарных учреждениях. Заключенных отпускают при условии добровольного участия в боевых действиях в Украине.
- Авиация Сил обороны Украины за сутки нанесла 17 ударов по районам сосредоточения противника, а также четыре удара по позициям зенитно-ракетных комплексов. Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили три района сосредоточения живой силы противника, склад боеприпасов, склад горюче-смазочных материалов и один другой важный объект.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
Генеральная ассамблея ООН к годовщине войны приняла резолюцию с призывом к России прекратить боевые действия и вывести войска с территории Украины.
За резолюцию проголосовала 141 страна. Еще 32 государства воздержались от голосования (среди них Китай, Казахстан и Иран). Семь стран — Россия, Беларусь, Сирия, КНДР, Эритрея, Никарагуа и Мали — проголосовали против документа.
Резолюция основана на принципах «формулы мира», которые президент Украины Владимир Зеленский представил осенью 2022 года на саммите G20.
Что произошло за ночь
- США в пятницу объявят о новом пакете военной помощи Украине на сумму в два миллиарда долларов.
- Минобороны РФ вновь заявило, что Украина готовит вторжение в непризнанное Приднестровье. Российские военные пообещали, что «адекватно отреагируют на готовящуюся провокацию украинской стороны».
- Путин не планирует обращения к россиян в годовщину вторжения в Украину, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
- США допускают переговоры по Украине только на основе «формулы мира», предложенной Владимиром Зеленским, сообщила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд. В интервью ТАСС она сказала, что США будут продолжать поставлять вооружения Киеву «до тех пор, пока Украине нужно бороться за свое выживание против российских атак». При этом она отметила, что Вашингтон не ищет конфликта с Москвой, а только добивается того, чтобы Россия ушла из Украины.
- Австралия ввела санкции против пяти вице-премьеров РФ, нескольких губернаторов и патриарха Кирилла. Новая Зеландия также объявила о санкциях в отношении 87 россиян.
- Польша начала устанавливать металлические и бетонные противотанковые ежи на границе с Россией и Беларусью. «Это часть нашей стратегии обороны и сдерживания. Первые укрепления уже возводятся на границе с Калининградской областью», — заявил министр обороны страны Мариуш Блащак.
Здравствуйте. Сегодня 24 февраля — ровно год с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Начинается 366-й день войны. «Медуза» возобновляет онлайн-трансляцию, в которой будет следить за ходом боевых действий и связанных с ними событиях в остальном мире.
Хронику предыдущего дня читайте здесь.