Война. Второй год Триста шестьдесят шестой день

новости

«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 23 февраля читайте тут.

Главные новости:

Генассамблея ООН приняла предложенную Киевом резолюцию с призывом вывести российские войска из Украины.

США выделят дополнительную военную помощь Украине на сумму в два миллиарда долларов.

Китай представил собственный план мирного урегулирования в Украине.

Der Spiegel: Россия договаривается с Китаем о поставках дронов-камикадзе.

Минобороны России вновь заявило, что Киев планирует вторжение в Приднестровье. Власти Молдовы это не подтвердили.

Борис Джонсон заявил, что рассматривает себя как кандидата на пост генсека НАТО.

«Медуза» в России теперь не только «иноагент», но еще и «нежелательная» организация. Этот статус — гораздо хуже прежнего. Тем не менее мы продолжаем работать. Нас по-прежнему можно читать. Это безопасно. Здесь — все ответы на тревожные вопросы.

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