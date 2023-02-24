США в годовщину вторжения в Украину объявили о масштабных санкциях против России. И ввели 200-процентную пошлину на российский алюминий

Власти США в годовщину полномасштабного российского вторжения в Украину объявили, что введут новые ограничения в отношении России.

Президент США Джо Байден ввел 200% пошлину на импорт алюминия и алюминиевых продуктов из России, ее начнут взимать с 10 марта.

Госдеп ввел санкции в отношении вице-премьера Татьяны Голиковой и ее мужа, бывшего вице-премьера РФ Виктора Христенко. Также под ограничения попали главы 47 регионов РФ, девять министров, в том числе руководители Минкульта, МЧС, Минспорта, Минэнерго и Минцифры, пропагандистка Ольга Скабеева, а также 1219 российских военных.

Минфин США ввел санкции в отношении 22 физических лиц и 83 юридических лиц, в том числе 11 российских банков. Под санкции Минфина, в частности, попали: Московский кредитный банк, МТС Банк, банк «Уралсиб», компания, управляющая Запорожской атомной станцией, бывший зять премьер-министра Михаила Мишустина Александр Удодов, управляющие компании, которые управляют деньгами богатых россиян, в том числе «Велес Капитал».

Министерство торговли США ужесточило и внесло в свой черный список еще 76 организаций из России, в том числе Федеральную службу по военно-техническому сотрудничеству РФ, компанию «Мегафон», технопарк «Сколково» и Сколковский институт науки и технологий («Сколтех»).

Ранее 24 февраля о новых санкциях против России объявили Великобритания, Австралия и Новая Зеландия.

Россия — второй крупнейший производитель алюминия в мире после Китая . Российская компания «Русал» отвечает примерно за 6% глобального рынка алюминия. Как сообщал Bloomberg в начале февраля, раньше на Россию приходилось 10% от общего объема импорта алюминия в США, сейчас — 3%.

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