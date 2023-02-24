В российских городах начали задерживать людей, которые выходят на антивоенные акции. Уже задержаны более 20 человек

В разных городах России задерживают граждан, которые выходят на одиночные пикеты или возлагают цветы у памятников в годовщину войны в Украине.

В частности, в Барнауле задержаны не менее пяти человек, сообщает телеграм-канал Avtozak Live. Четверо из них — за то, что установили антивоенные таблички на центральной площади города и возложили возле них цветы; еще один человек — за то, что вышел на пикет с плакатом «Хватит молчать».

В Екатеринбурге во время возложения цветов к мемориалу «Маска скорби» задержали не менее восемь человек. Среди них есть двое журналистов и как минимум двое несовершеннолетних, пишет «ОВД-Инфо».

В Петербурге, как сообщают «Бумага» и «ОВД-Инфо», были задержаны не менее девяти человек за возложение цветов к памятнику украинскому поэту Тарасу Шевченко.

В подмосковном Королеве задержали девушку с плакатом «Я за мир», в Иркутске — женщину с плакатом «Требую вывести войска РФ из Украины!». В Нижегородской области был задержан муниципальный депутат города Выкса Дмитрий Мочалин, вышедший на улицу с лозунгом «Мир — Украине. Солдат — домой».

Также одиночные антивоенные акции прошли в других городах России.

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